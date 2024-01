Vega Gimeno, centenaria con el Casademont Zaragoza

Vega Gimeno, la capitana del Casademont Zaragoza, alcanzó el pasado sábado los 100 partidos oficiales con el Casademont Zaragoza. El hito llegó en el último compromiso del 2023, donde el conjunto aragonés se impuso a domicilio al Barça CBS para situarse colíder de la Liga Femenina Endesa.

Gimeno llegó al centenar de choques con el Casademont después de tres temporadas en el club aragonés. Anteriormente, la valenciana compitió también en Zaragoza, pero en las filas del Mann Filter Stadium Casablanca.

A sus 32 años -cumplirá 33 el próximo 8 de enero-, la valenciana es una de las jugadoras más carismáticas del vestuario del Casademont. Después de seis años en la capital aragonesa, la ala-pívot ha reiterado en numerosas ocasiones que se siente "una maña más", incluso no descarta quedarse a vivir en la ciudad cuando finalice su trayectoria como jugadora profesional.

"Es mucho lo vivido en este club y en esta ciudad. Me he entregado en cuerpo y alma y he tenido la suerte de ser correspondida. Piel de gallina al mirar hacia atrás, hay muchísimo trabajo para llegar hasta aquí", confiesa.

En la recta final de su carrera, la valenciana es también una de las jugadoras más queridas por la afición del club aragonés, con el que conquistó la temporada pasada la Copa de la Reina. El liderazgo y la trascendencia de la ala-pívot quedó latente en la final del torneo frente al Perfumerías Avenida. Relanzó el encuentro y cambió radicalmente el ambiente del pabellón, curiosamente, tras ser expulsada por cometer falta técnica y antideportiva.