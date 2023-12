Vega Gimeno: "El reconocimiento de Zaragoza al baloncesto femenino es el hito más importante del 2023"

Vega Gimeno es la capitana del Casademont Zaragoza y una de las jugadoras más carismáticas del vestuario que dirige Cantero. Nacida en Valencia, se considera "una maña más" después de seis temporadas en la capital. 2023 ha sido "probablemente" el año más especial de su carrera, después de conquistar la inolvidable Copa de la Reina el 2 de abril en el Príncipe Felipe ante más de 10.000 espectadores.

Es hora de despedir este inolvidable 2023. ¿Por dónde quiere empezar la capitana del Casademont Zaragoza?

En términos generales, el balance del año es más que excelente. A nivel deportivo ha sido un año espectacular para el club, la plantilla, para mí a nivel personal…

Siempre será recordado como el año que Zaragoza volvió a salir a la calle para celebrar un título deportivo.

Pero no solo por la Copa de la Reina, que fue un éxito increíble, sino por cómo fue todo y la repercusión que tuvo. La influencia y el reconocimiento que hemos ganado en la ciudad es el hito más importante que hemos conseguido este 2023. Que la gente venga a vernos jugar, que el pabellón Príncipe Felipe se llene, ver a un montón de niños con tu camiseta por la calle, que te regalan dibujos… A nivel social, se ha dado un paso enorme en el deporte femenino.

Ya era hora...

Por fin se han hecho cosas. El deporte femenino estaba en boca de todo el mundo, pero faltaban los hechos.

A nivel personal, ¿cómo ha vivido usted estos 12 meses de constantes emociones y alegrías?

Con muchísimo orgullo, me siento una maña más. Llevo aquí seis años y es muy especial conseguir un título para el club y la ciudad. Levantar aquella Copa de la Reina fue un momento muy especial como capitana de aquel equipo. He trabajado mucho para que esa unión con la gente sea una realidad. Fue una gran recompensa al esfuerzo realizado.

¿Es posible que el 2023 haya sido el año más especial en la dilatada trayectoria de Vega Gimeno?

Probablemente, sí. Yo ya había ganado otras Copas de la Reina, pero a nivel sentimental ninguna como esta. Sobre todo, por cómo me siento en Zaragoza. Lo he dicho miles de veces, me siento en mi casa, no sé si incluso me quedaré aquí a vivir porque estoy muy a gusto. A nivel deportivo, me he sentido muy bien y ha ido todo fenomenal.

Vega Gimeno posa en una de las canastas del pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Guillermo Mestre

El curso pasado, en su tercer año de vida, el club debutó en Europa. Esta temporada, en la máxima competición continental (Euroliga), el Casademont Zaragoza continúa superando todas las previsiones.

Sigo pensando que nos hemos saltado varios pasos. Va todo muy bien y hay que disfrutarlo, pero nos hemos saltado algunas etapas de crecimiento. El primer año, el club casi desciende. El segundo, quedó quinto en liga. El tercero, terceras en liga y campeonas de la Copa de la Reina. Este año está siendo una locura. No nos hemos dado treguas. Hay que tomárselo todo con calma. Pero se han dado pasos valientes y sólidos, tenemos una base consistente para jugar en Europa.

¿Qué le pide al 2024?

Lo espero con muchísima ilusión y con el deseo de que todo siga como hasta ahora. Ya no solo en términos de ganar, sino que después de los partidos sigamos quedándonos 30 minutos firmando autógrafos, saludando a aficionados por la calle, recogiendo dibujos de los niños… Si eso sigue pasando, solo significará que están llegando cosas buenas.

Desde luego.

Insisto, es que ese es el verdadero éxito. Cuando ves la cara de alegría de los niños, lo deportivo queda en un segundo plano. El partido es importante, pero el éxito es haber conseguido todo lo anterior. Cuando me retire y esté en mi casa, lo que verdaderamente recordaré es el cariño de la gente, el apoyo de la grada del pabellón Príncipe Felipe, no una jugada o una canasta concreta.

A nivel individual, ¿un último deseo?

Quiero tranquilidad, estoy en un momento de mi carrera muy tranquilo, pero estoy donde quiero estar. Aunque he tenido algunas cosas que me han tentado de fuera, me he querido quedar porque quiero estar aquí. Nunca imaginé que en esta fase de mi carrera iba a optar a jugar en la Euroliga. Me hace muy feliz ser partícipe del crecimiento del Casademont Zaragoza. Quiero seguir siendo feliz con el grupo, con venir a entrenar cada día. En definitiva, seguir disfrutando. El siguiente objetivo en mi carrera es ir a los Juegos Olímpicos de París 2024, tenemos el preolímpico en mayo.