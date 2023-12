Fisac: "Estamos ganando gracias al acierto de tres jugadores"

Si había algo de euforia en el vestuario del Casademont Zaragoza o entre sus aficionados, Porfirio Fisac se ha encargado de rebajarla. De manera rotunda. Remarcando que el equipo sigue inmerso en la pelea por el descenso, y no debe mirar más allá del partido de este jueves (20.30) frente al Morabanc Andorra.

“No esperábamos estar en esta tesitura, pero lo que ha pasado hasta ahora no me vale. Solo hay una forma de progresar, que es esforzarse al día siguiente”, ha señalado el entrenador, refiriéndose a las últimas victorias conseguidas, y que han acercado al Casademont al objetivo de entrar en la Copa del Rey.

“Ellos van a venir con ambición y nos equivocamos si pensamos que somos mejores. Somos un equipo con una rotación corta, que está ganando gracias al acierto de tres jugadores, pero que a nadie se le olviden nuestras condiciones”, ha añadido Fisac, adelantando que, si sus hombres no demuestran “la misma necesidad” que su rival, saldrán derrotados.

“Tranquilos no podemos estar. Hay que luchar con un equipo que se juega mucho”, ha proseguido, antes de reconocer que le preocupa lo que ocurra en el futuro. “Tengo miedo por tener una plantilla corta, y también tengo miedo a que esos jugadores que están jugando a un nivel increíble un día no lo hagan, porque son seres humanos, o sufran una lesión”, ha indicado el técnico segoviano, que para este jueves, precisamente, tiene las dudas de Watt y McFadden.

“La de Watt es la más complicada porque se le ha presentado un cuadro vírico. Está con fiebre y, aunque los médicos están intentando recuperarlo con antibióticos, es bastante complicado tenerle porque estos días no ha podido hacer nada. El otro que está en duda es McFadden, que tuvo un esguince de tobillo el otro día. Va mejor y es casi seguro que podrá estar”, ha valorado Fisac.