El Lobe Huesca La Magia no puede con la fortaleza del Ciudad de Huelva

No se puede decir que el Lobe Huesca La Magia no luchase, que no intentase responder a cada arreón del Ciudad de Huelva, pero no fue suficiente. Los oscenses cayeron en su visita al segundo clasificado del grupo oeste de la LEB Plata por 83-71 en un partido en el que las dificultades para anotar, especialmente desde posiciones cercanas al aro y en el tiro libre, fueron clave. Frente al 14 de 17 local desde el 4,70, los oscenses firmaron un 22 de 36, todo un lastre y un condicionante que, ante el corto castigo que suponían, invitó a que recibiesen muchas faltas. No se concedió ni una canasta fácil, ni una contra rápida. Hubo que recurrir al tiro de tres y a la circulación exterior en exceso.

El marcador hace que los peñistas vuelvan a sumar más derrotas, seis, que victorias, cinco, dentro de una competición en la que todo continúa igualado. La ventaja con el penúltimo, el Huelva Comercio Viridis, que juega el domingo, es de dos triunfos y la desventaja con el Albacete, el tercero, también es de dos.

En el primer cuarto, los oscenses supieron sobreponerse a un inicio dubitativo para, de la mano de un acertado Rubín de Celis, que anotaría nueve puntos, llegar a contar con una renta de hasta seis puntos (7-13) dentro de un parcial de 0-10. Fueron varios golpes seguidos, entre ellos un triple de Nogués y otro de Kumpys, que noqueó a los onubenses, pero que no les llevó a la lona. Sacudieron la cabeza, y, aunque Rubín de Celis, siguió aportando, un tiro desde más allá del 6,75 de un ex, Urdiain, que había entrado en cancha para ese último ataque a falta de tres segundos, hizo que el marcador del periodo se cerrase con un 18-20.

Esos tres puntos cambiaron la dirección del viento en el partido. Al Lobe le costó en el segundo cuarto comenzar a carburar. Se ahogó en ataque y, aunque siguió intenso atrás, para cuando volvió a anotar, desde el tiro libre de la mano de Kumpys, ya se habían consumido casi medio acto e incluso Rafa Sanz había pedido tiempo muerto. Dos triples, uno de Bastante y otro de Rubín de Celis, devolvieron el control a los visitantes (29-31). Fue momentáneo, ahora eran los onubenses los que paraban el partido para recapitular. Cogieron con fuerza las riendas y, si no llega a ser por una canasta al final de Scariolo que implicó el 43-37, la desventaja al descanso hubiese sido de ocho puntos.

Los diez de distancia se alcanzaron en la reanudación. Urdiain consiguió el 47-37 y pese a los intentos de Rubín de Celis, un triple supuso brincar ya de esa línea para el 52-39, lo que obligó a Sanz a pedir un tiempo muerto. La falta de claridad en ataque seguía siendo todo un problema, especialmente a la hora de meter el balón en la pintura, lo que se convirtió en todo un condicionante cuando en defensa se pudo secar a los andaluces. Fueron varios los ataques en los que no anotaron y ante los que solo se pudieron oponer seis puntos repartidos entre Scariolo y Kumpys. El Huelva había entrado pronto en bonus y así desde el 4,70 sí fueron llegando puntos, pero por cuentagotas. Malo se dejó uno, al igual que Chapero, que Stümer y que Rubín de Celis, que firmó el 58-49 con el que concluyó el cuarto.

La dinámica continuó después. Prácticamente punto a punto el Lobe se acercó a cuatro (58-54), el Huelva tardó de hecho casi dos minutos y medio en anotar. Pero el esfuerzo y la necesidad de no cometer ningún fallo eran tan grandes que en el momento en el que la defensa mostró alguna grieta los de azul volvieron a retomar los trece de ventaja (70-57) cuando se entraban en los últimos cinco minutos finales. Urdiain elevó la montaña a 16 puntos y Stümer replicó con una penetración y un triple. El alero navarro ahogó cualquier intento de reacción con otro tiro lejano. Quedó seguir intentándolo buscando también que en cualquier caso la derrota fuese lo más ajustada posible. En ello se aplicó Scariolo que sumó entonces nueve puntos.

Ficha técnica

Ciudad de Huelva: Cárdenas (5), Gómez (13), Urdiain (13), Chabi Yo (18) y Ortiz (12) cinco inicial Nickerson (2), Herrera (6), Cebolla (2), Morals (8) y Ristori (4).

Lobe Huesca La Magia: Rubín de Celis (15), Stümer (10), Solá, Bastante (7), Chapero (3), cinco inicial, Scariolo (18), Malo (4), Iglesias, Nogués (4) y Kumpys (10).

Parciales: 18-20, 25-17, 15-12 y 25-22.

Árbitros: Gallego y Patricio. Eliminaron al visitante Bastante y al local Cárdenas.