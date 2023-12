El Casademont Zaragoza arranca la segunda fase de la FIBA Europe Cup

El Casademont Zaragoza inicia hoy (20.00) la segunda ronda de la FIBA Europe Cup. Después de superar una soporífera previa y una insulsa primera fase de grupos, el equipo que dirige Porfirio Fisac sube el telón a este nuevo episodio de la cuarta competición continental, que se extenderá -como mínimo- hasta el próximo 7 de febrero. La primera piedra en el camino responde al nombre de Nymburk.

Se espera que el conjunto checho incremente un peldaño el nivel de exigencia a los zaragozanos. Francesco Tabellini es el encargado de dirigir al actual líder de la competición doméstica en la República Checa, donde ya contabilizan 11 victorias y solo 3 derrotas en 14 enfrentamientos.

«Lo único que deseamos es jugar. Con estos dieciseisavos entramos en una fase muy atractiva. El primer partido que tenemos es esta gente, que tiene cinco americanos, tres de ellos muy importantes. Además, tienen dos jugadores checos de máximo nivel, con buen tiro. Es un equipo difícil, el mejor segundo de la primera fase», advirtió ayer Porfirio Fisac, que tiene las bajas confirmadas de Sulejmanovic y Yusta.

Porque el Nymburk, además de dominar la liga de su país, en Europa también ha competido a un nivel más que aceptable. De hecho, en la primera ronda, solo el ‘basketaverage’ impidió que consiguieran el billete para la siguiente fase como primeros de su grupo, el D. Ganaron cinco encuentros y solo perdieron uno, exactamente igual que el Bahcesehir College turco, que finalizó como líder.

«Fueron segundos, pero no han perdido ningún partido fuera de casa. Es un equipo con mucha coordinación, mucho ritmo, muy sólidos. La gente que venga se va a divertir», pronosticó Fisac, elogiando a un conjunto checo que tratará de prolongar en el Príncipe Felipe su buena dinámica lejos de su país. Los triunfos lejos de su pabellón fueron ante el Bahcesehir (88-89), el Mornar (76-97) y el Sabah (89-97). A estos dos últimos, además, se impuso también como local (78-62 y 95-61, respectivamente).

Bell y Gordon, el peligro

Thomas Bell y Jitaurious Gordon, ambos de nacionalidad estadounidense, constituyen el principal peligro para el Casademont Zaragoza. Ambos jugadores son la indiscutible referencia ofensiva en el juego del Nymburk, tal y como acreditan los números.

En la FIBA Europe Cup, ambos promedian más de 24 minutos por encuentro, siendo los únicos jugadores que superan este rango. Bell factura 13 puntos, 7 rebotes y 19 créditos de valoración, mientras que Gordon suma 14 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 13 de valoración.

El partido cobra especial relevancia para el Casademont Zaragoza ya que, una vez que finalice el choque de esta tarde, el conjunto aragonés afrontará tres encuentros a domicilio de manera consecutiva: los dos últimos de la primera vuelta y el primero de la segunda, de nuevo ante los checos.

Depende los resultados que coseche en este trampo de competición, que se prolongará hasta el 24 de enero debido a la época navideña, los de Fisac podrán aspirar a conseguir la clasificación en las dos últimas fechas. «Este parón no es malo... si has ganado los dos primeros. Si no, te da igual. Es muy importante no fallar en nuestra casa, ante nuestra afición, porque si lo haces te obligas a ganar los tres de fuera», señaló Fisac.