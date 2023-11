De las primas negadas a los americanos, a la camiseta perdida por Fernando Arcega: las mejores anécdotas de la Copa del Rey de 1983

Podrían haber estado toda la mañana contando anécdotas, pero se han quedado en las tres o cuatro. José Luis Rubio y los hermanos Arcega -núcleo aragonés del CAI Zaragoza que conquistó la Copa del Rey de 1983- han sido este martes los encargados de presentar los actos del 40º aniversario, que se celebrarán este próximo fin de semana.

Más que una rueda de prensa al uso, ha sido una sucesión de recuerdos. Empezando por un bulo que el presidente se ha encargado de desmentir, y que tenía que ver con el pago de primas a los jugadores americanos de aquel mítico equipo que doblegó al todopoderoso Barcelona.

“Un medio foráneo publicó que Kevin Magee tenía un plus de 6.000 euros (1 millón de pesetas de le época) por ganar el título, y eso es falso”, se ha arrancado el presidente Rubio, acreditando sus palabras con un episodio que se vivió en el hotel de concentración (el Corona) en las horas previas a la final.

Tras coincidir en un entrenamiento con las estrellas del Barça (Davis, Starks…) y enterarse de que ellos sí tenían prima, Jim Allen y Magee llamaron al ‘presi’ para que fuese a su habitación y le preguntaron que cuál era la suya, a lo que Rubio respondió rotundamente que “ninguna”.

Fue entonces cuando Magee, según ha recordado José Luis Rubio, convenció a su compañero de que se debían a un contrato y tenían que salir a ganar por el escudo. “Ahí acabó todo”, ha zanjado el mandatario de aquel CBZ, ante el esceptismo -en tono divertido- de Pepe y Fernando Arcega.

Los tres se han mostrado “muy felices” de poder compartir estas historias “en familia”, y han coincidido en que esa Copa supuso una “revolución” para la ACB, puesto que demostró que se le podían discutir títulos a los grandes. “Nadie lo esperaba, pero lo hicimos”, han subrayado, sobre aquel triunfo que, de alguna forma, sirvió para potenciar el nivel del baloncesto doméstico.

“Valga una anécdota que me pasó hace unos meses, en Madrid, para definir lo que fue nuestro éxito. Un amante de ese deporte me dijo que el basket no había cambiado a raíz de la plata de la selección española en Los Ángeles (1984) sino a raíz de esa victoria del CBZ frente al Barça. La liga empezó a ser otra”, ha explicado el mayor de los Arcega.

“Fue una sorpresa, pero, a partir de entonces, nos dimos cuenta de que teníamos que seguir creciendo. Y vaya si lo hicimos”, ha completado su hermano Pepe, valorando una cita que se jugó en el pabellón Municipal de Deportes de Zaragoza (popularmente conocido como el Huevo) y que despertó a los equipos más humildes.

“Para mí está al nivel de la final Olímpica contra Estados Unidos”, ha completado Fernando, que en la celebración vivió otros dos episodios curiosos. Uno de ellos fue levantar con demasiada efusividad el trofeo, haciendo saltar la tapa. El otro, ‘perder’ la camiseta que había lucido aquella noche.

“Un periodista -no voy a decir el nombre- se la llevó del vestuario en pleno jolgorio, y en el 25º aniversario me la pidieron para hacer una réplica y tuve que decir que no la tengo”, ha contado el gran capitán. “No habíamos previsto aquel triunfo y no teníamos champagne. Un directivo tuvo que ir a comprarlo a un bar de enfrente del Huevo”, ha completado Rubio.

El programa

Todos ellos, junto a Paco Zapata, Indio Díaz, Raúl Capablo o Manuel Carpi serán agasajados el sábado, en el descanso del choque que medirá (18.00) al Casademont y el UCAM Murcia en el Príncipe Felipe, donde se alzarán los estandartes del CAI Zaragoza como campeón de esa Copa de 1983 y de la 1990.

Antes, el viernes, los integrantes de aquella plantilla serán recibidos en las instituciones (Ayuntamiento y Gobierno de Aragón); realizarán una ofrenda a la Virgen del Pilar; y celebrarán una comida conmemorativa.