Diallo, reivindicación e implacable defensa de Cantero: "Si se le critica, se me critica a mí también"

La última victoria del Casademont Zaragoza en la Euroliga, ante el Beretta Famila Schio italiano, dejó innumerables aristas favorables al conjunto aragonés. Pero más allá de la enésima demostración de carácter y pundonor del equipo local, uno de los nombres propios del triunfo fue Christelle Diallo. La pívot francesa, que anotó 13 puntos, capturó 5 rebotes y alcanzó 15 créditos de valoración, firmó su mejor actuación desde que llegó a la plantilla de Carlos Cantero el pasado verano.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador del Casademont no quiso desaprovechar la ocasión para alzar la voz y realizar una implacable defensa de su jugadora, cuestionada por distintos sectores en las primeras semanas de competición. "Tenemos dos jugadoras que son fundamentales, que son Diallo y Mariona. Cuando han faltado, se ha perdido el partido. Se perdió la Supercopa cuando Christelle no estuvo y se perdió contra La Seu cuando Mariona no estuvo en el partido", se arrancó.

La exposición de Cantero para romper una lanza en favor de su pívot titular se prolongó durante más de tres minutos. Más de 180 segundos en los que el técnico denunció hasta en cuatro ocasiones el trato "injusto" que ha sufrido la interior francesa.

"Con Chris se está siendo muy injusto, es una jugadora que nos da muchísimo, no solo puntos. Se tiene idealizado el equipo del año pasado o a Markeisha (Gatling). Markeisha no tiene la calidad de Diallo. Es una jugadora muy buena, dominante por dentro, que rebotea, pero no tiene la capacidad de rebote que tiene Chris, no hace uno contra uno como Chris, no hace el dentro-fuera como Chris. Son dos jugadoras completamente diferentes", censuró.

El preparador recordó que el año pasado es simplemente eso, "el año pasado". Un curso inolvidable pero "diferente" al actual, en el que su equipo jugaba "de una forma completamente diferente". "El rol de Fiebich también es completamente distinto, mi objetivo con ella es otro. Es como si la jugadora que encontremos para sustituir a Helena Oma se le compara con ella. Tendrá un rol diferente y será una jugadora distinta. Me parece injusto que se comparen jugadoras, aunque sean de la misma posición", insistió.

En su comparecencia, Cantero ensalzó la actuación de Diallo frente al Schio italiano. "Ha dado 15 de valoración y 13 puntos, pero otro día puede dar 0 puntos y ser la máxima asistente. No se valora que sea su primera experiencia fuera de Francia. Es difícil para jugadoras veteranas salir de su zona de confort, que es lo que ha hecho esta tía: salir de su país y apostar por Zaragoza. ¿La gente quiere que meta 20 puntos? Ya, yo también. Pero si en vez de 20 puntos, mete 10 y da 5 asistencias, igual es esa la forma de jugar que yo le pido. Estamos siendo injustos en las comparaciones", recordó una vez más el técnico, visiblemente molesto.

Antes de concluir su exposición, Cantero afirmó que la pívot se limita a hacer "lo que le pide el entrenador". "Si se le critica a ella, se me critica a mí también. Se está siendo injusto con esta jugadora, nada más", finalizó.