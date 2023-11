Fisac, sobre la posible salida de Okafor del Casademont Zaragoza: "Si se marcha, se equivoca"

Jahlil Okafor se ha convertido en el indiscutible e inesperado protagonista del Casademont Zaragoza en las últimas horas. El jugador asegura en una entrevista con este diario que está “centrado” en el conjunto aragonés, pero al mismo tiempo recuerda que el baloncesto profesional es “un negocio” y advierte que tomará “la mejor decisión” para sus propios intereses.

Su entrenador esta temporada, Porfirio Fisac, ha analizado esta delicada situación este lunes, en la previa del partido de la FIBA Europe Cup que enfrentará al Casademont Zaragoza ante el Kalev estonio. “Son cosas que están ahí, en el mercado. No queremos que se nos vaya, pero muchas veces las economías mandan. No tengo una información fija del club, pero sí he hablado con el jugador. El chico es una persona extraordinaria. Sé lo que puede acontecer, pero debo respetar un poco lo que me va contando cada día”, dijo el técnico, dejando entrever que la salida de Okafor es cada vez más posible.

Porfirio Fisac confirmó que es cierto el interés de un equipo chino por el pívot estadounidense, aunque considera que esta operación, en caso de efectuarse, sería “un error” para su carrera. “El muchacho está aquí bien. Si se marcha, para mí ahora mismo es un error para su carrera, creo que se equivoca. Si en cuatro años has jugado 15 o 20 partidos, aquí juegas todos los días. Aunque es verdad que todavía le queda mucho por mejorar. Le estamos cuidando y, si se queda aquí, su carrera se va a alargar 10 años. ¿Dónde está el dinero, en ganarlo hoy o en ganarlo después? Cada uno tiene su forma de pensar”, zanjó Fisac.