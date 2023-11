Okafor: "Estoy centrado en el Casademont Zaragoza, pero esto también es un negocio y decidiré lo mejor para mí"

A Jahlil Okafor (Arkansas, Estados Unidos, 1995) se le ilumina la mirada cuando habla de su perro. “Lo amo y lo echo mucho de menos”, reconoce el pívot del Casademont. Su mascota, con la que no convive en Zaragoza, es una de las pocas cuestiones que consigue esbozar una tímida sonrisa en el rostro del gigante americano. Detrás de sus 2,11 metros de estatura, se esconde un hombre de 27 años tan serio como educado, que atiende la llamada de este diario para repasar su brillante y difícil pasado, su feliz presente y su incierto futuro.

Su vida experimentó un giro de 180 grados la madrugada del 25 al 26 de junio de 2015. Aquella noche, con solo 19 años, el pívot fue seleccionado en el número 3 del draft de la NBA con los Philadelphia 76ers. Después de seis temporadas en la considerada por muchos mejor liga del mundo, el gigante estadounidense recaló este verano en el conjunto aragonés, donde dice ser un hombre feliz. "Estoy centrado en el Casademont Zaragoza y voy a dar lo mejor de mí para conseguir grandes resultados, pero esto también es un negocio y decidiré lo mejor para mí", afirma Okafor sin titubeos.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de estos primeros meses en Zaragoza?Una de las cosas que más me ha llamado la atención son los fans. El Casademont Zaragoza tiene una afición increíble, que me acogió de maravilla desde el primer día que vine. Estoy realmente sorprendido.

El día de su multitudinaria presentación aseguró que se encontraba al 95% físicamente. ¿Está ya al 100%?Algunos días son buenos, realmente buenos… Cada día tengo más confianza en mis sensaciones, en mi trabajo. Me encuentro mucho mejor que el primer día de la temporada.

¿Qué tal con el entrenador, Porfirio Fisac?Muy bien, estoy muy a gusto con Porfi. Me gusta mucho cómo es y tenemos muy buena relación. Es muy directo, muy sincero, cree mucho en mí y eso es algo que me ayuda a rendir mejor en la pista.

Llegó al Casademont Zaragoza el pasado verano, después de una grave lesión en el tendón de Aquiles. ¿Le ha costado ser fuerte a nivel mental durante los últimos contratiempos físicos?Cuando me lesioné en el tendón de Aquiles fue un momento terrible de mi carrera deportiva, estuve muy triste. Fui a la G League para tratar de regresar a la NBA. Cuando estaba cerca de conseguirlo, se produjo esa lesión que me lo impidió. Fue un momento difícil, pero trabajé muy duro para volver a estar en forma.

¿Qué importancia tiene para Jahlil Okafor el aspecto psicológico?Es un aspecto muy importante en el deporte profesional. Para mí es fundamental, casi más importante que cualquier otra cosa, como el apartado físico. Mentalmente me encuentro bien.

¿Cuáles han sido sus pilares a lo largo de su carrera?Mi padre ha sido una persona vital en mi vida. Mi madre murió cuando yo era muy joven y siempre tuve el apoyo de mi padre. Mi familia es lo más importante para mí, no hay nada por encima de ellos.

Su familia... y su mascota.Mi perro lo es todo para mí, lo amo. Ahora, desgraciadamente, no lo puedo tener aquí conmigo en España y lo echo mucho de menos. Tengo una gran relación con él.

¿Cómo vivió aquella noche del 25 de junio de 2015, cuando fue elegido número 3 del draft de la NBA?Estaba realmente nervioso, era uno de mis sueños y no sabía en qué puesto iba a quedar elegido. Estaba rodeado de toda mi familia, fue un momento muy muy especial y guardo unos recuerdos increíbles. Cuando vi mi nombre fue un sueño hecho realidad.

¿Qué ha supuesto el baloncesto en la vida de Jahlil Okafor?Es mi vida, lo ha sido todo. Me ha regalado algunos de los momentos más felices de mi vida, pero también he sufrido algún episodio triste. Me ha ayudado a estar cerca de mi familia.