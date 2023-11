El grito de Fisac a uno de sus ayudantes durante el Casademont-Valencia

La última derrota del Casademont Zaragoza, ocurrida este domingo en la pista del Valencia Basket, dejó una imagen poco habitual en el banquillo del conjunto aragonés. Al menos, frente a las cámaras de televisión. El entrenador, Porfirio Fisac, protagonizó un sorprendente gesto con Sergio Lamúa, uno de sus técnicos ayudantes, al que ordenó con un grito que tomara asiento cuando se había acercado para realizar una apreciación.

Las imágenes, emitidas en directo por las camaras de Movistar+, hablan por sí solas. A 42 segundos de la conclusión, con el Valencia 6 puntos arriba, Lamúa se levanta para dar una indicación. Fruto de la tensión que se vivió en los últimos compases del duelo, Fisac reacciona extendiendo el brazo y gritando a su ayudante que regrese a su asiento.

Lamúa, que no realiza ningún comentario, obedece y retrocede sobre sus pasos. La cara de Jack Burgess, entrenador ayudante y testigo directo de los hechos, también es tremendamente elocuente. Como Lamúa, él también se gira y regresa al banquillo del Casademont Zaragoza, donde la derrota se comenzaba a antojar ya como inevitable.

“Que no olvide que está rodeado de personas”

Esta acción no pasó inadvertida para muchos aficionados y televidentes que estaban siguiendo el partido. Uno de los más críticos fue Joaquín Arnal, comentarista habitual en el programa radiofónico ‘Aragón en Juego’ de Aragón Radio. El especialista en baloncesto no dudó en censurar el gesto de Fisac.

“Es un gesto muy feo de Porfirio con su ayudante. Le ha ido a consultar y le ha mandado sentar. Que no se olvide que está rodeado de personas. Esto es una acotación fuera de lo meramente deportivo. No es el primero, además, y no es consecuente con el grupo que tiene alrededor, que le ayuda”, afirmó Arnal.

@casademontBZ y Fisac no puede tratar así, a gritos y aspavientos, a su segundo entrenador. Es vergonzoso verlo en televisión delante de todo el mundo. Y de los tiros libres fallados mejor no hablamos. — Zelig (@sarrato_zelig) November 12, 2023