El Casademont apunta al cielo de la Supercopa

El Casademont quiere otra. Otra copa. Otra gesta como la del pasado mes de abril, cuando confirmó que ha llegado a la élite para quedarse. Para tutear a los grandes y ser uno más. Porque no olvidemos que, en apenas tres años, este equipo ha pasado de novato a respetado. Y si no, pregunten a los rivales (Valencia Basket, Perfumerías Avenida, y Spar Gran Canaria) que comparecerán este fin de semana en la fiesta de la Supercopa de España.

El cuadro de Carlos Cantero debuta este sábado (18.15/Teledeporte) ante el Valencia. En el recuerdo, otra semifinal. Aquella sensacional victoria (59-74) en la Copa de la Reina que dio un vuelco al baloncesto femenino e hizo creer en lo que, horas más tarde, fue el primer título en la historia de la sección.

Hoy el espectáculo no tendrá lugar en el Príncipe Felipe, sino en el Gran Canaria Arena. La isla se ha entregado a una competición que cita a los mejores del país. Por plantilla y por méritos, puesto que el Casademont se enfrenta al campeón de la Liga Femenina Endesa y por el otro lado del cuadro va el subcampeón y el anfitrión.

Así es el nuevo formato implantado desde la temporada 2020-21. Antes este trofeo se disputaba a partido único entre las ganadoras de liga y las campeonas de la Copa de la Reina. Ahora son cuatro conjuntos los que integran el cuadro, con el Perfumerías Avenida encabezando el palmarés histórico.

Hasta nueve veces (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2020) han levantado la Supercopa las salmantinas, superando al mítico Ros Casares (seis) y al Girona (tres), aunque, como decimos, los tiempos han cambiado y el Casademont tiene serias opciones de colarse entre estos grandes de la canasta.

Lo adelantó Carlos Cantero en la previa: este equipo ya no se considera menos favorito que otros. La etiqueta de «cenicienta» ya no va con este grupo, que hoy cuenta con la sensible baja de Petra Holesinka, que, aunque ya ha iniciado el trabajo en pista, todavía no tiene una fecha exacta para reaparecer.

Sí estará el resto. Vega Gimeno, Mariona Ortiz, Atkinson, Fiebich, Gulbe, Diallo, Urdiain, Oma, Hermosa, Geldof, Gervasini... Un plantel renovado y mejorado. Así se vio en el brillante estreno liguero, cuando las rojillas pasaron por encima del Spar Girona (con amplio marcador de 65-38) y también en los amistosos de pretemporada, que culminaron, precisamente, con otra holgada victoria (72-48) ante el Valencia Basket.

Fue en el Memorial Pepe Lanzuela, en Teruel, aunque Cantero prefiere no usar ese duelo como referencia. Tiene claro que sus jugadoras deben mantener «los pies en el suelo», sin euforias y exhibiendo la capacidad de trabajo que las ha llevado hasta aquí.

El Casademont Zaragoza encara la primera gran cita de las muchas que ve en el horizonte. Antes del debutar en Europa el próximo miércoles, las zaragozanas tienen la oportunidad de levantar otra Copa. Están a solo dos partidos de volver a hacer historia.

Para ello, tienen que derrotar esta tarde al Valencia de la aragonesa Cristina Ouviña, que se presenta en el choque con la única baja de Bec Allen, aún en los play-offs de la WNBA, y con la presencia de las canteranas Awa Fam, Elena Buenavida y Alicia Flórez.

«La Supercopa es poco agradecida. Si la ganas, es un título menor. Si no, has perdido la primera oportunidad. Queremos mejorar lo del año pasado, es nuestra mentalidad», señaló el entrenador de las ‘taronjas’, Rubén Burgos, con una óptica distinta a la del Casademont, puesto que el Valencia sí sabe lo que es participar anteriormente en este torneo.

La otra semifinal

También el Perfumerías Avenida, que a partir de las 20.45 tratará de romper la sequía de la pasada temporada, cuando quedó a las puertas de los títulos de Liga Femenina Endesa y Copa de la Reina. El bloque verdinegro dispone de su plantilla al completo tras incorporar a la internacional maliense Sika Koné, refuerzo de lujo para el juego interior.

La ex del Gran Canaria, la más valorada de las tres últimas temporadas en España, se enfrenta a su antiguo equipo en un duelo que, a priori, se presume menos igualado que el Casademont-Valencia. Pero ya se sabe que en este tipo de competiciones saltan las sorpresas. Si no, consulten a las de Pepe Vázquez qué ocurrió hace medio año en Zaragoza, en la Copa de la Reina que transformó el baloncesto femenino español.