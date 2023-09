Carlos Cantero: "No hay euforia en el Casademont, tenemos los pies en el suelo"

Aunque el marcador y el juego desarrollado ante el Girona (65-38) en el estreno liguero pudieran inducir a lo contrario, el Casademont Zaragoza femenino no se ha instalado en la euforia. La negativa a esa suposición es tal, que fue el término elegido por su entrenador, Carlos Cantero, en la rueda de prensa anterior el primer partido de la Supercopa, el que el conjunto aragonés disputará este sábado con el Valencia (17.15, Teledeporte). “No hay euforia. Siempre hemos tenido la cabeza en su sitio, los pies en el suelo. Sabemos la dificultad de los partidos. Vamos a intentar sacarlos de la mejor forma posible, aprovechando las oportunidades que nos deje el rival. Físicamente, después de la primera jornada de Liga y de la pretemporada, y con el cuidado de que estamos justas y de que tenemos una baja importante”, se arrancó Cantero.

El técnico loó la capacidad del rival, pese al holgado triunfo cosechado días atrás en Teruel, en el Memorial Pepe Lanzuela. “Hay que hacer muchas cosas bien para ganar a Valencia. Es un equipo muy completo, muy fuerte, te exige mucho en ataque, aprieta el balón, aprieta las líneas de pase, con unas manos muy activas. Se necesita mucha concentración, contacto defensivo, mucho ritmo y muy buen acierto si queremos ganar”, aclaró.

El carácter especial que reúne la cita también fue analizado por Cantero, aunque este hecho no haya alterado el plan de trabajo. “El equipo nunca ha ido con expectativas bajas se llamen como se llamen. Nunca la ilusión por ganar es menor por jugar con los de arriba. La manera de trabajar es la misma con todas. De nuestra boca no ha salido que no hay presión, que somos cenicientas. Que luego se gane o no es otra cosa. Hemos dado un paso, lo dimos el año pasado. Este año es pronto para ver si damos más. Las sensaciones son buenas. No me considero una cenicienta ni menos favorito que Valencia u otro conjunto de la Liga Femenina”, subrayó.

Petra Holesinska continúa lesionada. Su ausencia constituye un hándicap para Cantero. “Esta semana ha comenzado el trabajo de impacto en pista, sin oposición. Es una lesión de la que no tenemos fecha exacta de la vuelta. Poco a poco, hay que ir subiendo la intensidad de los ejercicios. Es una lesión que el médico no da fecha exacta”, continuó.

El formato breve de la Supercopa invita a largas emociones. “Se puede ganar un título en dos partidos. Le damos mucha importancia. El nivel que le damos a los partidos es tan alto que es otro partido normal. Sabemos que la posibilidad esta ahí. Hay calidad para optar a ello. Es nuestra primera oportunidad de jugar una Supercopa. No hay que creernos lo que no somos, pero tenemos que trabajar nuestra posibilidad”, concluyó.