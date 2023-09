Tomasz Gielo: “Tenemos mucho talento, lo único que necesitamos es tiempo”

Tiempo, eso que parece no disponer en exceso el Casademont Zaragoza, es lo que reclamó este lunes Tomasz Gielo. El ala-pívot polaco, de 30 años, derrochó ambición y buenos propósitos durante su presentación como nuevo jugador del club aragonés, al que se incorporó la semana pasada como medida de urgencia por la baja indefinida de Borisa Simanic.

“Me gustaría desear mucha salud a Borisa, no le conozco personalmente, pero es una pena lo que le ha sucedido. Ojalá le veamos pronto en la cancha. Creo que el club buscaba un jugador con experiencia previa en ACB, por eso estoy aquí ahora”, consideró Gielo, que cuenta con cinco temporadas en la ACB a sus espaldas.

El jugador, consciente de la atípica pretemporada que ha vivido la plantilla de Fisac, reclamó en más de una ocasión “tiempo”, especialmente a la afición. “Lo único que les pido es mirar estas semanas como un proceso. Este equipo tiene mucho talento, solo necesitamos tiempo, entender cómo funciona esta liga y cómo funcionamos nosotros en la cancha. Tiempo para entender mejor la filosofía de Porfi”, solicitó.

A pesar de llevar menos de una semana en Zaragoza, Gielo dijo sentirse “muy cómodo” con sus nuevos compañeros. “El club funciona muy bien y el ambiente que hay dentro del vestuario es muy bueno. Es pronto y ya tenemos muy buena química, eso es una buena señal para el futuro. Queremos estar en el mejor momento en marzo, abril, mayo. Es el momento cuando luchas por los objetivos al final de la temporada”, señaló.

El polaco, que ya jugó este domingo sus primeros minutos con el Casademont en la derrota contra el Real Madrid, se definió como un “cuatro abierto”, que puede “tirar de tres”. “Es fácil decir que fue el primer partido de la temporada, pero todos somos profesionales y cuando sales a la cancha es para ganar. Tuvimos un oponente muy fuerte, un equipo muy bueno. Cometimos muchos errores en defensa, no jugamos al estilo que nos pide el entrenador. Esta es una liga con el ritmo muy rápido, si estás un segundo más lento, las cosas se ponen difíciles”, afirmó el ala-pívot sobre el duelo contra los blancos.

Tomasz Gielo posa con su nueva camiseta. Guillermo Mestre

Con la mente en el Unicaja

Sin tiempo para lamentaciones, Gielo piensa ya en el duelo de este miércoles contra el Unicaja, cuando el Casademont se estrenará esta temporada frente a su público. “Nuestra plantilla puede jugar mejor contra un equipo como Unicaja que contra el Madrid. Estamos con muchas ganas, es el primer partido en casa. He escuchado muy buenas cosas sobre la afición y tuve muy buenos partidos aquí cuando vine aquí como visitante”, recordó.

El polaco también desveló cómo fue la conversación que tuvo con Fisac. “El primer día que llegué tuve una conversación con él. Lo primero que me dijo es que no tenía nada que demostrar, que sabía al nivel que podía jugar. No dudé mucho en firmar el contrato aquí, sé cómo funcionan los jugadores de mi perfil con Porfirio”, consideró.

Antes de finalizar su comparecencia, Gielo se refirió también a la importantísima eliminatoria de FIBA Europe Cup que afrontará el club la próxima semana. “El club quiere jugar esta competición. Para nosotros es una oportunidad de jugar en Europa, viajar, disfrutar la experiencia. Vamos a ir a Suecia para clasificarnos. Para un equipo como el Casademont Zaragoza, tener un equipo que juega Europa da mucho respeto en el mercado europeo, luego es más fácil traer jugadores de un alto nivel”, finalizó.