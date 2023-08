"La confianza de Carlos Cantero ha sido clave para fichar por el Casademont Zaragoza"

Son jóvenes, con escaso recorrido en la élite, pero provistas de un futuro prometedor. Y se incorporan al Casademont Zaragoza con hambre, ilusión y una ambición desbordada, y con el ánimo de crecer y perfeccionarse, de continuar con su fulgurante progresión. Nerea Hermosa y Ainhoa Lacorzana, ambas de 22 años, presentaron un discurso muy parecido este martes, en el pabellón Príncipe Felipe, durante su presentación oficial como nuevas jugadoras de la plantilla aragonesa. “La confianza del entrenador, Carlos Cantero, me hizo venir aquí”, coinciden al señalar la importancia del técnico para sus respectivas contrataciones.

Lacorzana, una de las mayores promesas del baloncesto nacional, viene de completar una gran temporada en las filas del Bembibre. “Hice un buen año. Entonce me llamó Carlos (Cantero) y me dijo que quería apostar por mí, por mi proyección. Es muy difícil rechazar una oferta así, en la que el entrenador apuesta por tu desarrollo”, explicó la base, quien subrayó “la sinceridad del técnico” a la hora de exponer el proyecto: “Me comentó que iba a ser un año duro, donde el equipo jugará también la Euroliga, aunque también me recordó que con trabajo todo se consigue”, advirtió Lacorzana.

“Por mi juventud, ahora mismo no me pongo expectativas. Tengo a Mariona Ortiz por delante, una de las referentes de la Liga Femenina, y entrenar con ella sorprende”, confiesa, para anunciar después que llega al Casademont “con la intención de aprender de todas las jugadoras”.

“Para mí es un paso grande -añadió-, porque vengo a uno de los cuatro mejores equipos de la competición. Sin embargo, es un club que apuesta por jóvenes como nosotras, así que, desde la constancia y el esfuerzo, trataré de jugar todos los minutos que pueda y ofrecer el mejor rendimiento posible”, indicó Lacorzana, quien se considera “una jugadora polivalente”: “En los últimos años me han encasillado en la posición de base, pero mis características físicas también me permiten jugar de escolta e, incluso, de alero”, sostuvo.

En el caso de Nerea Hermosa, vivirá ahora su primera experiencia en la máxima categoría española, tras haber competido los últimos cuatro ejercicios en Georgia Tech Yellow Jackets, en la NCAA americana. “Es mi primer año en el baloncesto profesional, y ahora llego al Casademont con el objetivo de seguir creciendo como jugadora”, explicó la pívot, quien recordó haber trabajado siempre “con ética y esfuerzo”, valores con los que espera “ir ganado minutos” en un equipo “cuyo estilo de su juego se adapta perfectamente” a sus características.

“Tengo una carrera larga por delante y estoy muy ilusionada con esta nueva etapa en Zaragoza. Para mí fue determinante que estuviera Carlos (Cantero) de entrenador. Su confianza me hizo venir aquí, ya que él puede contribuir decisivamente a que yo realice una gran temporada”, reconoció Hermosa.

La pívot también tuvo palabras para la afición: “Jugar un partido con tanta gente te motiva. Queremos que nuestros seguidores estén orgullosos del equipo de su ciudad”, afirmó Hermosa. “La afición de Zaragoza ha sido un aliciente para el resto de los clubes”, señaló por su parte Lacorzana. “El año pasado ilusionaba jugar con ellos en contra, y este año tenemos la suerte de contar con ellos a favor”, añadió.