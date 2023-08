Miguel González: "El Casademont Zaragoza es un club donde se puede crecer"

“Venir a Zaragoza supone un paso grande en mi carrera, un gran paso, ya que vengo de jugar tres años en la Liga LEB Oro", confiesa Miguel González, uno de los nuevos fichajes del Casademont para la próxima temporada, que ha sido presentado oficialmente este lunes por el club aragonés. El escolta, de 24 años, ha actuado el último ejercicio en las filas del Força Lleida, en la Liga LEB Oro, cedido por el Baskonia, con unos registros de 6,7 puntos, 4,3 rebotes y 1,8 asistencias de media en los 33 encuentros disputados. Jugó 25 minutos por choque, en los que obtuvo 9,4 créditos de valoración global.

"Aunque ya conozco la ACB, ahora sí puedo dar ese plus que me faltaba año atrás”, explica el español, quien recuerda que el Casademont “es un club en el que se puede crecer como jugador”, y más aún “con Porfirio Fisac al mando”, un entrenador habituado a extraer el máximo rendimiento de sus plantillas.

Fue el técnico, precisamente, quien intervino directamente en la contratación de González. “Al final de la pasada temporada, Fisac contactó conmigo y me dijo que estaba interesado en tenerme en su equipo. Me comentó que había seguido mi trayectoria, y también me expuso la idea que tenía sobre este proyecto y sobre lo que quería de mí. Yo valoré todo esto y no tuve dudas. Además, con Porfirio, algunos jugadores jóvenes que han intentado introducirse en la Liga Endesa han tenido éxito. Vengo ilusionado y a dar el máximo”, anuncia.

El escolta subraya la amplitud de recursos de la plantilla, con compañeros “muy buenos ofensivamente en la línea exterior”, y considera por ello que su rol atenderá a un papel secundario, “de trabajo sucio”, siendo “intenso en el aspecto defensivo” y “desde la segunda línea”, al margen de “ayudar también en el rebote”.

Aun con todo, González también dispone de “tiro exterior”, y recuerda que se incorpora al Casademont Zaragoza con el ánimo de crecer: “Quién sabe si pueden ir apareciendo nuevos roles y se pueden desarrollar mis capacidades. Vengo con la intención de ganarme mis minutos y de quedarme muchos años en la Liga Endesa. Soy un jugador que no destaca en nada, pero que puedo aportar en todas las facetas del juego”, subraya.

¿Cualés son los retos del Casademont? "De momento estamos en la fase de construir el equipo, de formar esa química” para ser competitivos, ya que la plantilla “cuenta muchos jugadores nuevos”. Eso sí, Fisac deberá ajustar todas sus piezas compite, porque el calendario no ofrece ni una sola concesión. “El primer mes ya muy importante, porque nos jugamos nuestra presencia en la fase de grupos en la FIBA Europe CUP y, además, también tenemos partidos de mucha dificultad en la Liga Endesa”, desvela González. “Después, en un par de meses, ya podremos valorar cuáles son los objetivos reales del equipo”, advierte el escolta español.