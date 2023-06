Langarita: "Quiero quedarme en Zaragoza y triunfar en el Casademont"

Lucas Langarita vivió el pasado miércoles uno de sus días más felices sobre una pista de baloncesto. El aragonés, internacional con España U19, lideró el triunfo de la selección nacional ante Canadá, en un amistoso que acogió el Stadium Casablanca con motivo de su 75 aniversario. El jueves, después de desayunar junto al resto de sus compañeros, el escolta sacó unos minutos para atender a este diario en el Hotel Globales de Calatayud, donde permanece concentrada toda la expedición. Del 18 al 20 de junio, el combinado de Dani Miret disputa un torneo ante Brasil, Japón y Canadá en la localidad bilbilitana.

¿Le costó mucho dormir después de vivir su primer partido en Zaragoza con la selección española U19?

No, la verdad. Dimos un paseo por Calatayud con varios compañeros y me vino bien para digerir todo lo que viví. Fue una tarde muy bonita, de muchísimo cariño. Creo que jugué bastante bien. Hacerlo en casa, con el apoyo de tu gente, es un aliciente para seguir muy motivado con la selección española.

Dio la sensación de comenzar el partido algo nervioso, tal vez sobrepasado por el enorme cariño que le dispensó el público. Pero luego acabó siendo el máximo anotador y el jugador más valorado del choque.

Sí, no empecé con buen pie, pero luego supe entonarme y, afortunadamente, me salieron muy bien las cosas. Estoy muy feliz.

¿Qué sentía cuando escuchaba al pabellón Eduardo Lastrada rugir con su nombre?

Es algo increíble, que la gente te reconozca todo el trabajo que has hecho para llegar hasta ahí es algo único. Me motiva y me ayuda a seguir esforzándome para ser mejor jugador.

¿Sabe cuántas fotos le pidieron?

No las conté, pero la verdad que un montón. Me hicieron un círculo todos los niños y, seguramente, más de 50. Me emociona ser un ejemplo para todos esos pequeños, porque yo fui uno de ellos. Pero es también una responsabilidad: si yo puedo llegar a ser jugador profesional de baloncesto, cualquier niño que se esfuerce y trabaje lo puede conseguir.

¿Qué supone vestir la camiseta de España en Zaragoza?

Es algo muy especial, sobre todo hacerlo en el Stadium Casablanca. Es volver al club donde metí mis primeras canastas.

¿Fue uno de sus días más especiales como jugador?

Con la selección, uno de ellos. También guardo con mucho cariño la final del Mundial que disputamos el año pasado. A nivel de club, mi debut en la Liga Endesa con el Casademont. Seguramente sean mis tres días más felices como jugador.

Lucas Langarita, el miércoles antes del partido contra Canadá en el Stadium Casablanca. Guillermo Mestre

Con solo 18 años, está viviendo ya experiencias muy importantes.

A veces me cuesta creer lo que estoy consiguiendo, pero esto es solo el principio: yo quiero más.

¿Qué tal estos días en Calatayud?

Bien, llegué hace poco y solo he podido entrenar una vez. Me sirvió para tener una primera toma de contacto con el grupo.

¿Es muy diferente entrenar con la selección respecto al Casademont?

No varía mucho. Con el Casademont entrenamos mañana y tarde, como aquí.Los entrenadores, Dani y Porfi, son técnicos distintos, pero ambos tienen una cosa en común: son muy exigentes.

¿Cuáles son las aspiraciones de España en el Mundial U19 que arranca el próximo 24 de junio?

Queremos ganar el Mundial. Tenemos un equipo fuerte, físico y, si hacemos las cosas bien, podemos meternos en la final. Pero hay rivales muy peligrosos: Estados Unidos, obviamente, Francia, Serbia, Eslovenia…

Usted ya fue subcampeón del Mundial U17 el año pasado.

Esa experiencia me ayudará a no ponerme nervioso, a tener una buena mentalidad y a sacar mi mejor versión. Aquí me han acogido muy bien todos los compañeros.

¿En qué momento de la temporada está Lucas Langarita?

No es algo nuevo competir con España en los meses de verano. De hecho, me encanta. Entre el campus de Adidas y la ‘Summer academy’ del Casademont, he podido coger un poco el tono para llegar en el mejor momento.

¿Qué siente cuando escucha el himno de España?

Es una sensación increíble, la primera vez se me ponían los pelos de punta. Es algo muy especial representar a España y siempre quiero llevarlo a lo más alto.

A nivel individual, ¿cómo se encuentra?

Estoy en un gran momento. No tengo cansancio y estoy perfecto para competir. De momento, sueño con entrar entre los 12 de la U19 para el Mundial.

Esta ha sido una temporada especial para usted, la del debut en la Liga Endesa. ¿Qué espera del próximo curso con el Casademont Zaragoza?

Quiero convertirme en jugador del primer equipo a todos los efectos, solo con la primera plantilla. Quiero quedarme en Zaragoza, hacer las cosas bien y triunfar en el Casademont.

Como buen amigo de Aday Mara, ¿qué ha pensado en los últimos días sobre todo lo que se ha generado a su alrededor?

Está siendo un proceso difícil, es algo duro, pero es lo que hay. Si él piensa que lo mejor para su proyección es irse, lo tenemos que respetar.