El Lobe Huesca La Magia, ante el último partido del curso: “El equipo y la afición merecen una recompensa”

Última jornada de la temporada, con el objetivo de la permanencia conseguido y la meta del ‘play off’ perdida en el horizonte. El Lobe Huesca La Magia echa el cierre al curso de su regreso a la LEB Plata tras el anterior descenso recibiendo el sábado a las 20.00 al Alginet sin ningún aliciente clasificatorio -pase lo que pase será el décimo del grupo este- lo que no quita para que en el vestuario exista la idea de “acabar con una victoria delante de nuestra gente”. “El equipo merece una cierta recompensa por el esfuerzo de los últimos meses y sobre todo también toda la afición”, afirma el técnico Santi Cerdán, que confía en que el duelo sea “el ejemplo de una temporada positiva que ha tenido muchos altibajos” y que quiere que los hinchas que acudan “sea el día que más nos animen,”.

El sentimiento con el que se llega al desenlace es de “tranquilidad”. “Hace dos meses ante esta situación estaríamos chafados porque nuestra intención era la de clasificarnos para el ‘play off’, pero por varios motivos no ha sido posible, no hemos terminado con buenos resultados, pero sí con buenas sensaciones”, explica tras una racha de cuatro derrotas consecutivas y con varios jugadores tocados y lesionados.

La semana pasada, ya con la continuidad en la categoría de bronce en el bolsillo, el Lobe perdió en Menorca por 80-69 dando la cara frente a un rival que apuraba sus opciones de ser primero de grupo. Ahora Cerdán tampoco considera que sea necesario tomar ninguna medida de motivación extra. “Es seguir con la misma línea, no hace falta que les tenga que decir nada para que hagan su trabajo, si no lo hubiesen hecho en los últimos meses quizá hubiese tenido que dar alguna consigna, pero no es el caso, el equipo es consciente de dónde jugamos”, comenta.

En contraste, el Alginet necesita la victoria para evitar el descenso directo. Si pierde, será equipo de liga EBA, si gana entrará en el ‘play out’, la bola extra por la permanencia. “Vendrán al 200%” confirma Cerdán que espera un rival “al que no le preocupará jugar bien o mal, viene a ganar”. “Tendremos que frenar su verticalidad desde la línea exterior, su capacidad de anotar de tres y a Hunter Preston, el tercer máximo anotador y el segundo reboteador de la liga”, indicia.

También es el segundo más valorado tras el capitán peñista. Lafuente será de nuevo baja al igual que Luis García y Ndondo. En cambio, Pablo Gallego y Franco Lascorz, que en Menorca debutaron con un minuto, volverán a vestirse de corto. “Es importante para los chicos y también para la afición, que pueda ver debutar a los canteranos”, subraya avanzando que el sábado permanecerán más tiempo en cancha, “Es un buen momento para ello, al principio estarán nerviosos, pero poco a poco, como en los entrenamientos, se harán al partido”, considera.

Esa presencia de jugadores surgidos del vivero del Peñas Center es una de las notas positivas de la temporada. “No era un año para los que canteranos pudiesen jugar como los profesionales, pero sí para que se desarrollasen, que vieran cómo es un equipo profesional, su día a día, la importancia de los entrenamientos. Les ha gustado, motivado, van a querer repetir y esperemos que el próximo año sigan dando pasos adelante y puedan ayudar incluso en partido”, analiza.