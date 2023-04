Honrosa derrota del Lobe Huesca La Magia en Menorca

Dignidad en la derrota y espíritu competitivo sin nada en juego. Virtudes que adornaron al Lobe Huesca La Magia en su visita al Hestia Menorca, un candidato a la LEB Oro al que se puso contra las cuerdas en muchos tramos del partido (80-69). Los de Santi Cerdán, con las bajas de Jorge Lafuente y Luis García, llevaron a cabo una gran puesta en escena que les mantuvo vivos casi hasta el final. Como si la ausencia de objetivos, ni por arriba ni por abajo, hubiera abierto las compuertas al baloncesto que de verdad son capaces de practicar, cayeron sin mácula y antes de despedir la temporada el próximo sábado en el Palacio ante el Alginet.

Sin presión, los oscenses jugaron muy bien. Lo empezaron a demostrar los primeros ataques exitosos con Adom y Rubín de Celis, y un triple local les puso por primera vez por delante (5-4). El equipo de Santi Cerdán se aplicaba en cerrar el rebote y forzaba a los locales a precipitarse y a cometer faltas en ataque en un primer cuarto que lograron hacer incómodo a un conjunto que miraba de reojo el partido del Prat en su pugna por la primera plaza del grupo este de la LEB Plata. Sin perderle la cara al partido, los peñistas se adelantaron con un triple de Gallardo (9-11) y Malo intimidada en la pintura.

Con empate a 15 pidieron los menorquines un primer tiempo muerto. El Peñas, muy fino desde la línea de tiros libres, estaba jugando un partido perfecto dentro de sus posibilidades, con una máxima renta de cinco puntos que se mantuvo al final de este periodo pese a un triple sobre la bocina de Suárez (18-23). El Lobe Huesca La Magia siguió aguantando el tipo y forzando errores en los baleares, pero empezó a encontrar más dificultades en pos del aro rival y el Menorca se volvió a poner por delante con un parcial de 7-0 (25-23) que llevó a Cerdán a parar el partido.

La reanudación no ofreció mejores noticias y un triple local les siguió alejando. Adom, con cinco puntos consecutivos, acabó con este mal tramo para alivio de los verdiblancos (28-28). El lanzamiento exterior era un arma muy peligrosa en el Menorca, que amasó otro parcial de 5-0 en respuesta. El americano del Lobe Huesca La Magia es un valor seguro y suyas fueron las mejores acciones de este segundo cuarto; un triplazo volvió a hacer sonreír a los oscenses (33-35). Malo se cargó con la tercera personal, lo que dio paso a Vukcevic. Yarnoz tuvo la última posesión de la primera parte pero un tapón impidió a los peñistas anotar y se marcharon un punto abajo al vestuario (38-37).

Adom sumó 17 puntos en la nota más destacada de la dignísima actuación coral, que empezó a acusar la rotación corta de todo el año para encajar un parcial de 10-2 (48-39). Sin torcer el gesto, el Lobe Huesca La Magia se recuperó con cinco puntos de Yarnoz y Rubín de Celis (48-44). Una canasta con tiro adicional devolvió la iniciativa a los locales, que tenían en los triples de Suárez un arma imparable y se escaparon a diez puntos (54-44). En estático ocstaba un mundo y los verdiblancos se agarraban al rebote, con Malo como un titán y el lanzamiento exterior y en un nuevo arreón se acercaron a tres puntos (54-51), parcial de 0-7 mediante.

Continuaban las alternativas y el Menorca cerró con más inspiración el tercer parcial (59-51). No podía permitirse el lujo de fallar el día menos pensado. Si Adom rompía sus minutos sin encontrar canastas con un triplazo, replicaban desde más allá de la línea de 6,75 (68-56). Los baleares querían proteger una renta que pintaba a definitiva pero el Peñas no iba a rendirse fácilmente. Gallardo anotó de tres más adicional por una falta recibida y prosiguió la escalada para ponerse a cinco puntos (70-65) replicados rápidamente con un contundente 7-0 (77-65). La falta de acierto en situaciones en las que no se ha de perdonar decantaron el tramo final del choque, de ovación y aplauso a pesar de todo y con presencia de los debutantes Pablo Gállego y Francho Lascorz.

Ficha técnica

Hestia Menorca: Miskovic (10), Jackson (14), Stoilov (15), Arroyo y Tamayo (3) -quinteto inicial-. También jugaron Popic (4), Sanz (9), Yomi, Alderete (7), Molins, Suárez (15) y González (3).

Lobe Huesca La Magia: Rubín de Celis (18), Yarnoz (8), Gallardo (13), Adom (24) y Malo (3) -quinteto inicial-. También jugaron Rodríguez (3), Vukcevic, Gállego y Lascorz.

Parciales: 18-23, 20-14, 21-14 y 21-18.

Árbitros: Pellitero González y Sánchez Jiménez. Excluido por personales Malo.

Incidencias: Partido de la jornada 25 de la Liga LEB Plata jugado en el Pabellón Menorca de Mahón ante 800 espectadores.