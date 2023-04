El Casademont se pierde en Bilbao

Solo con Jovic por fuera y apenas con algo de Hlinason por dentro, el Casademont Zaragoza no fue rival para un Bilbao que le superó con holgura (81-68). La derrota corta la racha de un conjunto aragonés que llegaba a la cita pletórico, con un triunfo de prestigio ante el Valencia y dos victorias consecutivas a domicilio ante el Breogán y el Fuenlabrada. Incluso se empezaba a hablar de Europa en Zaragoza... El revés nos devuelve a la realidad. Con nueve victorias, la salvación no solo es posible, sino incluso probable, con cuatro triunfos sobre la cota del descenso que sigue marcando el Betis. En verdad, la única noticia buena de la noche la constituyó la derrota del Betis en Gran Canaria. Porque, pensar en Europa de verdad, solo puede hacerlo el Bilbao con la victoria capturada ayer.

Se le pueden poner paños calientes a la bofetada. Sí, es cierto que no compareció Aday Mara, con todo lo que significa en todos los órdenes en el Casademont. También se echó en falta la muñequita linda de Justinian Jessup, la mejor mano de largo en la nómina aragonesa. Incluso se puede decir que Mekowulu, Sant-Roos o Iván Cruz no estaban a tope. Y que, por tanto, esta semana no se ha entrenado en las mejores condiciones. Y que, además, los entrenamientos no se desarrollaron en el escenario habitual y hubo que sudar en el pabellón Siglo XXI. De acuerdo, todo el lamento anterior forma parte del contexto del encuentro. Pero también el Bilbao Basket sufría la baja de su cerebro, el sueco Hakanson, y de su pívot más sólido, Jeff Whitey, y los de Ponsarnau se lo supieron montar para imponerse en todos los terrenos.

Paradójicamente, el Casademont tomó la salida más acertado. O, para ser más precisos, menos desacertado que el Bilbao: 6-12 en el primer intercambio de canastas. Ponsarnau pidió calma. Y calma tuvieron los hombres de negro para voltear el marcador. Así, el chaval Ubal rubricó la primera ventaja local (18-16) en el último ataque del primer cuarto, con un triple mal defendido cuando ya se agotaba la posesión. Poco que contar. Poco juego. Poco ritmo. Pocos puntos. Pocas faltas. Pocos tiros libres. Poca valoración. Juzgar la voluntad cuesta más, pero la voluntad del Casademont parecía más bien escasa.

En el segundo cuarto, el Casademont comenzó a hacer faltas. Se metió en cuatro muy pronto. Faltas mal hechas: muchas faltas sin desarrollar una defensa agresiva. Una verdadera calamidad. Hlinason cometió dos, y las dos fueron en ataque. Era un partido para el islandés, con la ausencia del pívot más determinante en el rival, Whitey. Sin defensa, el ataque tampoco funcionaba en un errático Casademont. En el Bilbao, la eficacia desde el triple de Álex Reyes y el inmenso talento de Adam Smith bastaban para tomar las primeras rentas sustanciales (30-20). Porfi lo intentó todo. Y con todos. Todo: se puso a defender en zona. Y todo: salió el chaval Langarita y hasta Maodo Nguirane... Sin acierto, con solo ocho puntos facturados en el segundo cuarto, incapaz de meter ni un solo triple, el Casademont estaba abocado a la derrota al descanso de la reunión (33-24).

Smith inauguró la segunda mitad con un canastón. Contestó Sant-Roos con el primer triple aragonés de la noche. Hlinason también se animó con un 2+1. Con muy poco, el Casademont se había metido en el partido (36-32). La mejoría no se interrumpió, iluminando Jovic la primera igualada (46-46) tras un parcial 0-8. Era el momento del partido para los de Fisac. Pero Ponsarnau supo detener la hemorragia con un cuádruple cambio. Solo dejó a Smith en el ruedo. Los demás, al burladero. Reyes, espléndido desde más allá de la línea, devolvió el sosiego a los vascos: 56-47 al paso por la última meta volante.

Smith estiró la ventaja hasta los 13 puntos. Incluso la renta llegó a 16. El Casademont intentó hacer la goma, pero su mejor aproximación no bajaría de los nueve. Una pena que ayer no estuvieran Aday y Jessup para estirar la goma. Sin ellos y con el talante y juego ayer mostrado, no dio para nada en una derrota por incomparecencia.

Ficha

81 - Surne Bilbao Basket (18+15+23+25): Radicevic (8), Adam Smith (17), Rabaseda (4), Sulejmanovic (6) y Tsalmpouris -cinco inicial-; Ubal (9), Francis Alonso, Reyes (20), Andersson (3), Kyser (14) y Barandalla.

68 - Casademont Zaragoza (16+8+23+21): Wright (9), Jovic (17), Yusta (4), Simanic (10), y Mekowulu (10) -cinco inicial-; Ponitka, Sant-Roos (10), Cruz, Hlinason (8), Langarita y Nguirane.

Árbitros: Benjamín Jiménez, Jorge Martínez y Andrés Fernández. Eliminado por faltas Mekowulu (m.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena de Miribilla ante 7.754 espectadores.