El Lobe Huesca La Magia aún no cierra su salvación

La carambola del ‘play off’, ya imposible, era complicada y por ello el objetivo más realista de cara a la visita de L’Horta Godella al Palacio de los Deportes era el de buscar la victoria para sellar la permanencia en la LEB Plata con todavía dos jornadas más por delante. En un partido muy igualado y de guarismos de anotación altos, el Lobe Huesca La Magia no lo consiguió (97-101), lo que no quiere decir que este mismo fin de semana no vaya a quedar asegurada su permanencia. Sería necesario que el domingo el Salou caiga con el Benicarló.

El choque ante un conjunto muy joven vivero de promesas del Valencia Basket fue de alternativas. Los locales dominaron el primer y el tercer cuarto y los valencianos, los otros dos. Luis García solo pudo mantenerse en pista unos segundos, Lafuente, de vuelta tras su problemas de cadera, pasó por problemas físicos, lo que no le impidió multiplicarse sobre el parquet como en él es costumbre, y lo mismo sucedió con Ndondo y Rubin de Celis. Ante estos problemas, surgieron figuras como las de Gallardo, Yarnoz y el propio Rubin de Celis para complementar la aportación ofensiva de Adom. Atrás, se sufrió ante los centímetros de Bressan, autor de 28 puntos sin fallo en los tiros de dos. Al último cuarto se llegó con una renta de doce puntos, pero no fue suficiente. El técnico Santi Cerdán se mostró visiblemente molesto con el arbitraje y la diferencia de criterio a un lado y otro.

La primera parte fue ya de anotación frenética. El resultado con el que se llegó al descanso lo dice todo, un 47-51. El primer cuarto se cerró con un 30-24. Adom fue el que estuvo más acertado bien secundado por Yarnoz y Ndondo para abrir una pequeña renta de seis puntos. Después, en el inicio del segundo cuarto, un 0-8 cambió las tornas.

Con el 32-34 los valencianos se pusieron por primera vez por delante continuando después con el despegue (33-39). Lafuente y Yarnoz frenaron la hemorragia (41-42). El partido se convirtió en un tira y afloja. Los visitantes pugnaban por alejarse (41-48) y los de Cerdán por evitarlo. En ello, mucho tuvo qué decir Rubin de Celis antes de irse a los vestuarios anotando y repartiendo.

En el tercer acto los oscenses volvieron a ver aro con facilidad. Lafuente rubricó el empate a 53. El capitán se hizo daño en una estirada y tuvo que ser sustituido, regresó a la cancha y después se tuvo que volver a ir cojeando. El espigado Bressan daba la réplica dentro de la pintura, pero sus canastas valían dos puntos y las de Gallardo, tres. El exterior local logró tres triples. Después, Gerard Rodríguez consiguió desde el tiro libre el +10 (77-67) y sobre la bocina Adom hizo que en los últimos diez minutos se entrase con un 79-67.

Los visitantes arrancaron el último cuarto mejor. En el Lobe tuvo problemas físicos Ndondo, que abandonó el partido momentáneamente. Hubo varios cambios y al equipo le costó asentarse. Para aclarar las ideas y tras un 0-5, Cerdán pidió tiempo muerto (79-72). Ndondo respondió con un tiro de cuatro metros y Rubin de Celis fabricó una bomba, pero dos triples seguidos de Carot y dos canastas de Ortega ajustaron las cosas (85-85) a menos de cuatro minutos.

Gallardo y Yarnoz tomaron la responsabilidad en ataque, mientras en el otro lado la buena circulación de balón de los valencianos mantenía la emoción. A un minuto el tanteo era de 93-94. Vio aro Adom antes de que se acabase la posesión, Bressan no perdonó desde el tiro libre, Adom no acertó en su penetración y Vila no se dejó ningún lanzamiento desde el 4,70. Restaban quince segundos y la situación era de 95-98. Hubo falta sobre Adom, que acercó al Lobe a uno, pero en el otro lado cometió una intencionada y los valencianos sellaron el triunfo (97-101).

Ficha técnica

Lobe Huesca La Magia: Rubin de Celis (17), Adom (23), Yarnoz (14), Lafuente (10) y Ndondo (9) -cinco inicial- Rodríguez (3), Luis García, Gallardo (16) y Malo (5).

L'Horta Godella: Bellver (12), Mari (2), Pérez (10), Harguindey (6) y Bressan (28) -cinco inicial- Osarenren, Vila (10), Rivas, Larrea (16), Carot (7), Ortega (8) y Serheiev (2).

Parciales: 30-24, 17-27, 32-16 y 18-34.

Árbitros: Aranzana y Borges. Eliminado por cinco personales Ndondo.