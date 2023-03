El Lobe Huesca La Magia se va hasta Canarias a perseguir el ‘play off’

Apura el Lobe Huesca La Magia las opciones de jugar el ‘play off’ de ascenso, que pasan por lo que suceda este sábado en la pista del filial del Gran Canaria (11.30). El triunfo mantendría pegados a los verdiblancos a esta posibilidad y una derrota les alejaría de manera casi definitiva, a una distancia de dos partidos con tres más por disputarse. Así de fino se hila en la LEB Plata, con los verdiblancos de momento en tierra de nadie, ni en la deseada octava plaza ni en los puestos que les condenarían a jugar por no descender a la Liga EBA.

El horario, poco habitual, se debe a las facilidades que el rival da a los aragoneses para tomar el vuelo de regreso a la península, una cortesía que también se produjo en la primera vuelta, en la que los canarios se impusieron por 64-73 en el Palacio de los Deportes. Se consiga o no aquel objetivo, el técnico, Santi Cerdán, considera que la “ilusión y la ambición” con que sus jugadores están afrontando este tramo final del campeonato es encomiable, y “se hace notar en los entrenamientos. Poco he de hacer para levantarles la motivación, nos damos cuenta de lo que nos queremos jugar”.

Tras caer en casa con el Sant Antoni en un partido que “pensamos que podíamos ganar”, el cuadro peñista ha dado paso a una semana en la que se ha buscado mantener esa confianza y aumentar los niveles de acierto. “Mientras haya posibilidades hay esperanza”, señala el entrenador, que juzga “vital y definitiva” la cita en Gran Canaria. “Si ganamos habrá que seguir obteniendo victorias; si no, que no nos merme para las próximas semanas porque también son importantes. Es bastante mejor aspirar a cotas más altas que hablar de la permanencia”, ha reflexionado.

Cerdán cuenta con una baja sensible, la del capitán. Jorge Lafuente ha sufrido problemas en la cadera durante toda la semana y eso le ha condicionado de manera definitiva. El alero oscense lo ha jugado todo, con promedios cercanos a los 40 minutos por partido: “El martes no pudo entrenar y el miércoles no pudo acabar. El jueves mejoraron las sensaciones y lo mismo. No tiene muy buenas sensaciones y si lo dice es que está bastante negro que pueda jugar”, reconocía el preparador. Una ausencia “muy importante” que abre otras opciones que han de “dar un paso adelante en una posición que no es la acostumbrada”.