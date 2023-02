Helena Oma renueva dos temporadas con el Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza femenino continúa asentando las bases del proyecto del próximo curso. Después de anunciar la continuidad de Mariona Ortiz, una de las grandes artífices de la fantástica temporada que está firmando el club, el conjunto aragonés ha hecho oficial este miércoles la renovación de Helena Oma para las dos próximas campañas. La jugadora catalana, que se incorporó a la entidad el pasado verano, extiende su vinculación hasta el año 2025.

“Estoy muy contenta de esta renovación por dos años en Zaragoza. Me he sentido muy arropada por toda la gente, la ciudad me encanta y el club es una pasada”, ha manifestado Oma.