Carlos Cantero: "El Villeneuve es un equipo con mayúsculas"

A 48 horas del careo más importante (hasta ahora...) de la temporada para el Casademont Zaragoza Femenino, Carlos Cantero pareció mostrar una venda en la rueda prensa anterior al encuentro de ida de los cuartos final de la Eurocup. No se la puso para curar una previsible herida, sino que se la quitó para descubrir sus ojos y ver la realidad. "No solo es un muy buen equipo (el ESB Villeneuve), sino por primera vez en esta competición nos vamos a enfrentar a un equipo con mayúsculas. No solo un quinteto, sino ocho o nueve jugadoras en un momento espectacular. Tienen jugadoras muy físicas, capaces de postear, muchísimo talento en la base, además cuentan con los mejores talentos jóvenes de Francia, buenas tiradoras, buenas en el uno contra uno, jugadoras que llevan muchísimo tiempo en el primer nivel. No es su primera competición europea. Llevan muchas Eurocup y Euroligas a sus espaldas. Jugamos ante un equipo con madurez y experiencia», reconoció el técnico en la tarde de este martes, para después precisar: "Nosotras somos incómodas y tenemos la ilusión de competir".

Cantero advirtió el arsenal ofensivo rival: "Es un equipo que anota mucho, y eso a 80 minutos no nos beneficia. Es más fácil para nosotras ir a un partido bajo de puntos. O nos sale un partido extraordinario en ataque o si ellas se van a 80 o 85 puntos, será difícil igualar esa cifra. Tenemos que frenar eso, tenemos que hacer un buen balance defensivo", subrayó. "Priorizamos la defensa sobre el ataque. Defendemos mejor que atacamos. Ellas tienen muchas armas para anotar rápido y fácil. No podemos darles segundas opciones", enfatizó, para cerrar la comparecencia declarándose creyente. "Esto es deporte… Lo hemos visto en la Copa del Rey de baloncesto (ganó el Unicaja...). Por qué no. Por eso tenemos ese deseo, esa ambición, por eso trabajamos, para conseguirlo", concluyó.