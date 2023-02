Aday Mara afianza su sueño de jugar en la NBA

Después de asombrar a media España, Aday Mara comienza a hacer lo propio al otro lado del charco. El joven jugador zaragozano ha participado estos días en el 'Basketball Without Borders', un campus para jóvenes talentos que se disputa en Utah, en el marco del All-Star de la NBA. Allí acaba de ser elegido como uno de los mejores participantes y un talento a seguir de cerca en los próximos años.

Mara, de 17 años de edad y 2,20 metros de altura, volverá en los próximos días al trabajo en la disciplina de Casademont, después de dejar un extraordinario sabor de boca ante los ojeadores de las muchas franquicias que se han dado cita en Salt Lake City. El zaragozano ha mostrado también en las redes sociales parte de esta experiencia, en la que ha sido el único representante español en participar.

🔥 Aday Mara (@CasademontZGZ) estuvo en el Basketball Without Borders del #NBAAllStar (@NBAspain)



Y 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 estuvo ahí



📹 @TheCarlanGay

Chris Ebersole, director de Operaciones Internacionales de Baloncesto de la NBA y coordinador del campus, se refirió también a la gran proyección de Mara durante el pasado fin de semana. "Creo que tiene una gran oportunidad de llegar a la NBA. Muchos equipos ya le siguen y tienen una buena impresión sobre él. En 2015 tuvimos a Lauri Markkanen y Jamal Murray y no sabíamos que podrían llegar a ser estrellas de la NBA. Él está en ese camino de poder jugar en Estados Unidos y tener un gran impacto con su futuro equipo", aseguró Ebersole.

🇪🇸👏Aday Mara ya se encuentra en el Basketball Without Borders Global Camp de Salt Lake City, Utah.



Vídeo realizado por @DraftExpress.

pic.twitter.com/HaBiXasZ79 — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 17, 2023

Por su parte, Mara aseguró haber disfrutado mucho la experiencia -su enorme sonrisa en los vídeos lo evidencian- y puso un solo pero: el no haber podido seguir la Copa del Rey del baloncesto español que se ha disputado en Badalona los últimos cuatro días. "Me voy a descargar todos los partidos y los veré en los vuelos de regreso a España", comentó a los periodistas españoles presentes en la ceremonia de entrega de premiso del 'Basketball Without Borders'.

El pívot del Casademont Zaragoza dijo haber mejorado su inglés: pero para sortear la barrera del idioma recurrió al jugador mexicano Jesús Santiago Ochoa, a quien se unió durante estos días para poder comprender todo lo que indicaban los entrenadores y oponentes.