Fisac: "Ganar partidos es mi quebradero de cabeza"

El Casademont Zaragoza viaja este domingo a la Fonteta, una de las canchas más complicadas de la Liga Endesa, con la “urgencia” de empezar a ganar partidos. La mejoría en el juego no termina de traducirse en resultados, y esto supone un “quebradero de cabeza” para Porfirio Fisac, para un técnico que teme que el equipo se le caiga si no llegan las victorias.

“Hay un momento en el que, por muy bien que juegues, si sigues perdiendo el equipo acaba con dudas. No sé cuánto podremos alargar esto si no ganamos partidos. La regularidad te la da ganar. Si no, nunca llegas a ser un gran equipo”, ha valorado Fisac, destacando su “ilusión” por obrar la gesta en Valencia.

“Para ello, tenemos que preparar una situación defensiva de máximo nivel. Tenemos que frenar sus situaciones de contraataque y superarlos en el rebote. Son dos claves fundamentales. A partir de ahí, tendremos que saber jugar los minutos finales con marcador ajustado”, ha adelantado el preparador segoviano, sobre un encuentro en el que el Valencia Basket también se juega mucho.

Los ‘taronjas’ también necesitan vencer para asegurar su presencia en la Copa del Rey. Circunstancia que, en opinión de Fisac, les hará sacar su “mejor versión”, la que viene exhibiendo últimamente con una racha de cuatro victorias, tres en Euroliga y una en ACB.

Este jueves, el Valencia superó al Partizan de Belgrado y solo dispondrá de un par de días para preparar el compromiso ante el Casademont, condición que Fisac no considera que les suponga un contratiempo. “Jugar doble competición siempre es un aliciente para el club y una facilidad de trabajo porque tienes al jugador más en forma. Más aún en plantillas como la del Valencia, que incluso tienen que hacer rotación”, ha señalado, antes de valorar el fichaje de Evans por los de Álex Mumbrú.

“Es otro anotador más en el puesto de base. Con Jones y Harper, de por sí tenían una aportación en la línea exterior, y su llegada creará más competencia y hará que puedan mantener un ritmo alto durante más minutos”, ha comentado Fisac, que en Valencia también dispondrá de un importante refuerzo importante en la Fonteta.

Iván Cruz, firmado esta misma semana, hará su debut el domingo. El ala-pívot aportará pelea en el rebote, capacidad para abrir el campo y juego en el poste bajo. Propiedades, todas ellas, que el Casademont viene extrañando desde hace tiempo.

“No creo que sea un jugador de anotar todos los días 30 puntos, pero sí suele ser bastante regular. Tiene dos características muy importantes para nosotros. La necesidad de crecer y el hambre de jugar. Es un chico al que le ha costado mucho estar en la liga, y ahora tiene una buena oportunidad porque tiene que compartir minutos con Simanic. El grado de los minutos que juegue uno u otro irá en función de lo que nos devuelvan”, ha añadido Fisac sobre Cruz, cuya presencia se hace todavía más importante si se tienen en cuenta las bajas de Radoncic y Mekowulu.

El resto de la plantilla estará disponible, aunque hay algunos tocados. “Wright tiene unas molestias en el sóleo que le han obligado a estar un poco apartado del grupo; y hemos recuperado bastante a Jovic, puesto que los últimos tratamientos están surtiendo efecto”, ha aclarado Fisac, para terminar enfatizando en la necesidad de que los suyos mejoren sus porcentajes de acierto.

“Somos el peor equipo en contraataque. Estamos en porcentajes muy bajos en estas situaciones y es algo difícil de entender porque normalmente son jugadas a cambo abierto, en superioridad. Que no tengamos buenos porcentajes es algo que me hace pensar”, ha lamentado un Fisac convencido de que tiene “buenos tiradores” que, tarde o temprano, incrementarán sus prestaciones.