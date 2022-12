Jovic: "Vengo a ayudar y aportar mi experiencia"

Stefan Jovic está listo para la causa. El veterano jugador serbio, de 32 años, ha afirmado esta mañana que se encuentra en plenitud de condiciones para debutar con el Casademont Zaragoza cuando Porfirio Fisac lo estime oportuno. “Estoy perfecto físicamente. Me he puesto en forma para las ventanas FIBA, previamente había estado trabajando dos semanas, y en verano hice todo lo que debía para estar listo. Por ahora, todo bien”, ha afirmado el base, que este miércoles ha realizado su tercer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

El nuevo director de juego del conjunto aragonés tiene claro cuál es su papel en el equipo. “Vengo a ayudar y aportar, sobre todo experiencia. Tenemos un equipo joven y ahí creo que puedo ayudar a gente de la cantera, como Lucas (Langarita) o Aday (Mara). Estoy conociendo a mis compañeros, sus nombres… Mi primer cometido es ese: ayudar”, ha incidido Jovic.

El serbio se ha definido como “un base puro”, que juega “desde el pase” y que “ayuda a crear buenas conexiones entre sus compañeros”. Jovic se reencuentra así con antiguos compañeros como Borisa Simanic o Howard Sant-Roos, con los que ya trabajó en anteriores etapas de su dilatada carrera. “Con Borisa coincidí hace 6 años en el Estrella Roja. Con Howard Sant-Roos jugué la temporada pasada en el Panathinaikos. Con Dino Radoncic no he jugado, pero sí me he enfrentado varias veces contra él. Ha sido un factor importante para venir aquí”, ha revelado.

Con quien no había coincidido el nuevo base del Casademont es con su técnico, Porfirio Fisac. Un entrenador del que asegura haber escuchado “cosas muy positivas”. “Hablamos ayer y tuve muy buenas impresiones. He escuchado muy buenas referencias sobre él, especialmente sobre sus éxitos aquí en Zaragoza. El seleccionador nacional de Serbia, Svetislav Pesic, también ha tenido muy buenas palabras hacia él”, ha confesado Jovic, que también ha destacado la “juventud” que impera dentro del vestuario zaragozano.

“Pude ver el último partido ante el Granada. Somos un equipo joven, que necesita experiencia y tiempo. Ahora mismo, lo más importante es que los compañeros se apoyen entre sí”, ha sentenciado el serbio.