Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza: "El esfuerzo es innegociable"

“Me siento preparado para este reto. Tengo la experiencia suficiente, pero sobre todo vengo con muchas ganas”, anunció este viernes Porfirio Fisac, el nuevo entrenador del Casademont Zaragoza, quien subrayó unas consignas inquebrantables para que el equipo, ahora indeciso y timorato, “vuelva a conectar con la grada” del pabellón Príncipe Felipe “con la mayor prontitud”. En este sentido, explicó que “el esfuerzo es innegociable, que el sacrificio y el compromiso tienen que ser máximos” durante los 40 minutos, y que, aunque “el talento siempre es muy importante”, la plantilla “necesita progresar” en dos aspectos “para dar un paso adelante”: “Uno es la confianza en nosotros mismos, y otro es el conocimiento del juego”, advirtió el preparador de los zaragozanos.

El segoviano, que sustituye en el cargo a Martin Schiller, se incorpora al cuadro aragonés en una situación “delicada”, tras haber acumulado el equipo cuatro derrotas en las cuatro primeras jornadas de la competición. “Es un reto importante, porque a lo largo de mi carrera apenas he vivido circunstancias como la actual, en la que me incorporaba a un equipo con la temporada ya empezada y con la plantilla ya hecha. Ahora se trata de adaptar mi forma de ser, mi forma de trabajar y mi forma de ver el baloncesto a lo que tengo delante”, explicó Fisac, quien no ocultó su entusiasmo ante este nuevo desafío: “Vengo con muchas ganas -reiteró-. Estoy deseando competir, hacer que estos jugadores se sientan más felices en la cancha. Quiero ayudarles a entender lo que significa jugar la Liga Endesa, que es la competición más importante de Europa a todos los niveles”, confesó.

“No es cuestión de analizar ahora si la plantilla es de una manera o de otra, sino de intentar sacar el máximo rendimiento a cada uno de los jugadores. Hay que mirar hacia adelante y saber las dificultades que nos vamos a encontrar en el camino”, señaló el segoviano, quien sí admitió que la plantilla “sufrirá retoques y ajustes” a corto plazo. “Estas dos o tres primeras semanas que tenemos por delante, con partidos complicados y con el parón de las ventanas FIBA, nos servirán para ir tocando cosas y mejorar diferentes aspectos. Además, hay que convencer a los jugadores de que si están en el Casademont es porque son buenos.

“La plantilla es la que es, no la podemos cambiar ahora radicalmente. Tenemos que asumirla, aceptarla e intentar sacarle el mejor rendimiento posible. Hay algún ajuste que se hará, pero ahora lo que me preocupa es conocer a los jugadores, ver qué es lo que hay dentro de cada jugador para poder sacar el máximo de ellos”, afirmó Fisac, quien sí consideró que al grupo “posiblemente le falte experiencia”, por su juventud y porque muchos de sus integrantes “viven ahora su primera experiencia en la Liga ACB”.

En su primera etapa en el Casademont (2018-20), y al margen de los éxitos conquistados, Fisac se distinguió también por su perfil formativo, por haber concedido minutos a los valores de la cantera. “Tanto el club como yo comulgamos con una filosofía donde es muy importante nuestra cantera, pero donde, al mismo tiempo, también debemos competir y ser ambiciosos. Nuestro objetivo es saber combinar todo esto”, sostuvo el técnico, quien señaló que “lo primero pasa por estabilizar la parte deportiva” y “solamente después podrán darse los siguientes pasos” en este sentido.

¿Por qué se fue Fisac del Casademont Zaragoza? “Aclararé todas esas dudas las próxima semana”, se comprometió el técnico, quien insistió en la “importancia” del partido de este sábado ante el Fuenlabrada, un rival directo en la lucha por la salvación. Y analizó entonces al próximo oponente, que se presentará en el pabellón Príncipe Felipe tras haber doblegado al Real Betis en su compromiso más reciente: “Es un equipo muy bien estructurado en el puesto de base, donde cuenta con Novak y Hannah, que son anotadores y buenos pasadores; y dispone de una batería de jugadores interiores y exteriores muy compensada. Además, ahora se han quitado el miedo a perder, que es lo que tenemos que quitarnos nosotros cuanto antes”, afirmó el entrenador del cuadro aragonés.

Fisac también tuvo palabras para los seguidores del conjunto zaragozano: “Necesitamos recuperar a nuestros aficionados, que vengan al pabellón a disfrutar. Yo sé que nos van a ayudar, que se van a entregar; pero no estamos para pedir, sino que somos nosotros quienes les tenemos que dar”, alertó el segoviano.