Santi Yusta: "Quiero reivindicarme y tener nombre de veterano"

El Casademont Zaragoza camina hacia el primer mes de pretemporada. ¿Cómo se encuentra a estas alturas de la fase preparatoria?

La verdad es que muy bien. Las pretemporadas siempre cuestan, pero gracias a los días que estuve con la selección creo que he venido un poco más preparado. Estoy con muchas ganas de que empiece la temporada porque estas semanas de entrenamientos, al final, siempre se hacen largas. Tenemos muchos partidos y eso nos viene bien para prepararnos al máximo.

¿Qué sensaciones le transmite el equipo?

Muy buenas. Creo que hemos hecho un buen grupo, nos llevamos todos muy bien. A nivel de juego, nos viene bien ser un equipo joven, con ganas. El entrenador nos mete caña para sacar lo mejor de nosotros. En los primeros partidos de pretemporada hemos cometido algunos errores, pero poco a poco vamos a ir puliendo esos detalles. Somos un equipo nuevo pero con muchísimas ganas.

Este pasado lunes anunció su renovación con el club para las dos próximas temporadas.

Estoy muy a gusto en Zaragoza, tanto en la ciudad como en el equipo. Me llevo muy bien con la gente del club. Todo esto ha hecho que me quiera quedar aquí más años. A nivel personal, quiero coger más peso en el equipo, tener nombre de veterano… Y sobre todo estar sano y no tener lesiones.

En definitiva, ser un hombre importante para Martin Schiller.

Es mucha gente nueva en el equipo y yo, aunque lleve poco tiempo, ya soy uno de los veteranos. Pero tampoco pienso mucho en eso. Todos somos iguales y tenemos que ir al mismo ritmo.

¿Cómo valora esta pequeña estancia de tres días en Benasque?

Es algo diferente y está muy bien. Ya estuve aquí el año pasado. Es la primera concentración con el equipo de la temporada. El hecho de pasar las 24 horas del día juntos nos permite adquirir más química entre nosotros. Entrenar en la montaña también cuesta un poco más, lo cual nos viene bien para coger más fondo. Estos días aquí, en Benasque, nos van a venir muy bien.

En este mismo pabellón fue donde se lesionó hace un año...

Así es, pero este año, toco madera, está todo perfecto. También es una manera de ver que ya estoy bien, recuperado del todo y que no tengo que preocuparme más de eso. Solo pienso en seguir y mirar hacia delante.

¿Cuál es su gran objetivo personal para esta temporada?

Intentar reivindicarme como hice la temporada pasada. Dar un paso al frente, ayudar al equipo, coger más peso… Quiero estar un año sano y con ganas, haciéndolo bien.

El equipo se despide del Pirineo mañana y el jueves tiene un nuevo amistoso de preparación.

Cualquier jugador prefiere jugar partidos antes que entrenar. Cuantos más tengamos, mejor. Eso también nos va a ayudar a crecer como bloque y a limar defectos.

Junto a la primera plantilla trabajan también los canteranos Lucas Langarita y Aday Mara, ¿qué opinión tiene sobre ellos?

Ya se sabe que son muy buenos. Tienen que seguir trabajando porque aún son muy jóvenes. Están con nosotros trabajando en una medio dinámica ACB y aquí se les exige más. Pero eso les va a ayudar a mejorar y a cumplir sus objetivos individuales.

¿Cómo está viendo a los nuevos fichajes?

Cada uno tiene sus cosas buenas, como todos. Es importante que esté todo el equipo bien compenetrado porque cada uno de ellos nos va a ayudar muchísimo en tiros, rebotes, defensa… Tenemos un buen conjunto.

¿Y a la selección española?

Tuvo un desliz el otro día contra Bélgica, pero podemos ser primeros de grupo perfectamente. Toca luchar, hay selecciones muy buenas. Veremos a ver qué pasa también en el segundo grupo, todavía es muy pronto para sacar conclusiones.