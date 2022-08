Martin Schiller: "Las primeras sensaciones son muy buenas"

Tan solo ha realizado cuatro entrenamientos con el Casademont Zaragoza, pero Martin Schiller, nuevo técnico del conjunto aragonés, asegura estar satisfecho con lo que ve sobre la pista. El entrenador austriaco, de 40 años, ha elogiado este miércoles el trabajo de sus jugadores después de completar una nueva sesión preparatoria en el pabellón Príncipe Felipe. “Estoy muy satisfecho con el trabajo de estos días, las primeras sensaciones son muy buenas. Estamos trabajando bien en esta fase de la pretemporada que es de adaptación: del cuerpo, de la mente, de los jugadores nuevos…”, ha afirmado.

El Casademont Zaragoza, como otros muchos equipos del continente, entrena estos días con una plantilla incompleta, donde no solo faltan incorporaciones, también los jugadores que están con sus compromisos internacionales preparando el próximo Campeonato de Europa, que arrancará el 1 de septiembre. Schiller, sin embargo, ha querido restar importancia a esta situación. “Es algo normal, todos los equipos de la ACB están en igual que nosotros”, ha dicho.

Los que sí están entrenando estos días a las órdenes del entrenador austriaco son Lucas Langarita y Aday Mara, dos de los últimos talentos que han brotado de la inexorable cantera aragonesa, que este verano se proclamaron subcampeones del Mundial con la selección española sub-17. “Estoy entusiasmado con tener jugadores de nuestra ciudad y tan jóvenes. Es muy destacable su calidad, su talento, pero sobre todo su actitud. En definitiva, su preparación para ayudarnos. Pero tampoco quiero generar demasiada expectación porque no les ayuda en su crecimiento, todavía tienen un camino largo por recorrer”, ha advertido Schiller, que también ha destacado el papel que está realizando Javi García.

Tanto el técnico como algunos jugadores deberán adaptarse cuanto antes a la competición española, desconocida hasta ahora para varios integrantes del vestuario aragonés. Una situación “importante” en la que ya trabaja el entrenador. “Es algo a tener siempre en cuenta, el reto es acortar al máximo posible estos tiempos. Pero también son situaciones que te ayudan a crecer. Me siento muy orgulloso de mi trayectoria, me he tenido que adaptar a situaciones muy diferentes: de Alemania a Estados Unidos, a Lituania, luego a España. Es un reto personal muy grande, para mí y para los jugadores”, ha explicado.

Dos fichajes más

Schiller también se ha referido al mercado de fichajes, donde el Casademont Zaragoza espera realizar todavía dos incorporaciones más. Un jugador exterior, que ayude al equipo desde el perímetro, y un interior nacional que permita cumplir el cupo de jugadores nacionales. A la espera de sendas incorporaciones, el entrenador trabaja con una plantilla marcada por su juventud.

“Ahora podemos fichar un veterano de 39 años y esta situación cambia. No lo creo, pero veremos qué ocurre. Es una combinación entre lo que dicta el mercado y lo que queríamos. El año pasado el equipo era más veterano. La juventud trae unas cosas y la veteranía, otras. ¿Queríamos un equipo joven? Sí. ¿Queríamos ser el más joven de la ACB? No”, ha concluido Schiller.