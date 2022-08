Mekowulu, pívot del Casademont Zaragoza: "Va a ser un gran año"

El Casademont ya está listo para el inicio de la pretemporada. La plantilla comenzará a trabajar el próximo lunes, en pabellón Príncipe Felipe, a las órdenes de Martin Schiller, el nuevo entrenador. Antes, los jugadores del cuadro aragonés se están sometiendo esta semana a los pertinentes reconocimientos médicos para afrontar un periodo de preparación intenso, con numerosas piezas por ajustar. "Tenemos claras las metas", anuncia el pívot Christian Mekowulu, quien seguirá en el equipo zaragozano tras haber sido renovado el pasado 7 julio. Aunque su único bagaje en España es de ocho partidos, el pívot se adaptó a la competición con inmediatez y su aportación, de hecho, resultó determinante para que los aragoneses alcanzaran la permanencia en la máxima categoría nacional.

Ahora, Mekowulu espera un curso sin tantos sobresaltos. "Este año tenemos muy claras las metas y será todo distinto. Yo tengo muchas esperanzas puestas en este nuevo proyecto", advierte el pívot, quien recuerda que "dando el máximo en todo momento", tanto en los partidos como en los entrenamientos, "alejará el sufrimiento" que padeció el equipo durante el curso anterior. "Aunque es muy temprano para hablar de expectativas, yo confío mucho en esta plantilla; hay calidad suficiente para hacer las cosas bien", insiste el jugador nigeriano, quien considera vital "afrontar cada partido como si fuera el último".

Mekowulu se incorporó al equipo el 5 de abril, procedente del Dinamo Sassari, y participó en los últimos ocho encuentros del campeonato con unos registros de 9,5 puntos y 5,9 rebotes por duelo. "Me sentí muy cómodo en el Casademont, por eso he optado por continuar aquí. Fue un gran sensación llegar a este club, donde todos me ayudaron: el público, el cuadro técnico, los compañeros de equipo… todos me hicieron sentir como en casa; como si llevara en el equipo, como mínimo, desde el inicio de la temporada", confiesa el pívot, que considera que la afición del Casademont Zaragoza "es sin duda una de las mejores de España". "Y es algo que demuestra desde el primer momento, desde que el equipo salta a la pista –añade el jugador–. La verdad es que tengo muchas ganas de que empiece ya la temporada. Va a ser un gran año".

El nigeriano también tiene palabras para Martin Schiller, el nuevo técnico de los zaragozanos. "He oído muchas cosas positivas de él gracias a uno de mis mejores amigos, Josh Nebo, quien lo tuvo de entrenador en el Zalguris Kaunas el año pasado. Martin y yo nos sentamos el otro día y tuvimos una charla muy interesante; me pareció una gran persona y me apetece mucho trabajar con él", explica Mekowulu, quien coincidirá de nuevo en el equipo con Santi Yusta, Dino Radoncic y Trygvi Hlinason: "Son todos muy buena gente, muy buenos profesionales, que aportan mucho al objetivo común. Sé que daremos lo máximo", indica el pívot nigeriano.

Respecto a su preferencias en la pista, Mekowulu lo tiene claro: "Soy un jugador de baloncesto y no me importa en qué posición jugar. Y si el entrenador me pone de base, entonces jugaré de base; haré lo que sea necesario para ganar, porque tengo mentalidad ganadora. Lo importante es el colectivo", subraya el nigeriano.

El conjunto zaragozano iniciará la temporada el 29 de septiembre en Santiago de Compostela, un escenario de dificultad: el Obradoiro facturó allí, al calor de sus aficionados, 9 de las 12 victorias que sumó a lo largo de la pasada temporada.