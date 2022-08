Muedra: "El principal objetivo es que la gente venga con ilusión al Príncipe Felipe"

El Casademont Zaragoza continúa rastreando el mercado en busca de dos jugadores que cierren la plantilla para el próximo curso. La intención del club, tal y como ha explicado este viernes el director deportivo, Toni Muedra, es contar con 12 jugadores con ficha del primer equipo. Para lograrlo, la entidad persigue un ‘5’ que complete el juego interior y un exterior que disponga de “buen físico, que dé presencia y manejo de balón”.

“Hemos decidido no tener prisa con la contratación del jugador exterior. Creemos que puede ser una incorporación importante en el equilibrio de la plantilla. La plaza de americanos la tenemos abierta, lo cual nos permite un mayor abanico de opciones en el mercado”, ha explicado Muedra, que también ha confirmado que el joven y prometedor Aday Mara, reciente subcampeón del Mundial con la selección española sub-17, alternará la primera plantilla con las categorías inferiores.

Porque el compromiso del Casademont con Mara y con el resto de canteranos “no es solo deportivo, también humano”. “No solo queremos formarlos en baloncesto. La cuestión de los estudios es muy importante y condiciona lo que podemos hacer con ellos en cuanto a disponibilidad. No solo Aday, con Lucas (Langarita) también hemos tenido un debate porque más ganas que nosotros de que estén en el primer equipo no tiene nadie”, ha aseverado el director deportivo.

En cuanto a la confección de la plantilla, una de las más jóvenes de la ACB con una media de edad de solo 24 años, Muedra ha reconocido que existía el deseo de “rejuvenecer” la plantilla. “Por el estilo de juego que queremos proponer y, sobre todo, por el día a día que queremos imponer, con un nivel de trabajo alto. La ambición es tener un grupo que transmita agresividad y velocidad en el juego. Los movimientos que hemos hecho nos han llevado, por casualidad, a ser la más joven, pero la intención de rejuvenecer el equipo sí estaba”, ha desvelado.

Una circunstancia que, según Muedra, podría llevar al equipo a “pecar de inexperiencia” en algunas situaciones, pero que, a su juicio, suplirán con “ganas de trabajar y con una mejora individual a lo largo del curso”. “Tenemos que ser valientes, tener ambición y no pensar en el DNI”, ha afirmado con rotundidad.

"Queremos hablar en la pista"

El máximo responsable deportivo del Casademont también ha asegurado que el objetivo del club para el próximo curso es claro: “Queremos que la gente venga con ilusión al Príncipe Felipe. Hay dos maneras: de palabra o con hechos. Lo importante es que el equipo transmita, gane partidos, pero que dé razones a la gente para venir al pabellón. Queremos movernos más por los hechos en la pista que por el discurso”, ha dicho.

Por este motivo, la plantilla de Martin Schiller tratará de capturar el mayor número de victorias en el inicio de temporada para evitar que los fantasmas del último curso vuelvan a sobrevolar Zaragoza. “Cuanto mejor empecemos, evidentemente, mejor para todos: por tranquilidad, por la afición… Tenemos que ser conscientes de que durante el año vamos a tener buenos y malos momentos. La diferencia la marca que, en los malos, sepamos manejar la situación, que creamos en el trabajo, que seamos flexibles en buscar soluciones… Que nuestro peor enemigo no seamos nosotros mismos”, ha sentenciado Muedra.