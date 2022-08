Sant-Roos: "Espero estar a la altura y ayudar al Casademont Zaragoza"

El fichaje estrella del Casademont Zaragoza para el próximo curso, Howard Sant-Roos, ha vivido este martes su puesta de largo en el pabellón Príncipe Felipe. El jugador cubano, de 31 años y con experiencia en la Euroliga, es consciente de las expectativas que ha generado su llegada. Sin embargo, él asegura que se limitará a ofrecer su mejor versión cada partido. “No es una frase hecha, simplemente tengo que hacer mi juego. Espero estar a la altura y poder ayudar al Casademont Zaragoza”, ha asegurado el exterior, que puede desempeñar las labores de base, escolta o alero.

Pero, ¿cuál es el juego de Howard Sant-Roos, qué va a ofrecer al público de Zaragoza? “Independientemente de la posición en la que juegue, espero ayudar al equipo. El entrenador sabe lo que eligió trayéndome aquí. Mi baloncesto se identifica también por ser un buen defensor”, ha explicado.

La incorporación del jugador cubano significó el broche a una plantilla caracterizada por su juventud. De hecho, hasta la llegada de Sant-Roos, de 31 años, la media de edad de todo el equipo apenas superaba los 24 años. “Soy el abuelito del equipo. Pero veo a mis compañeros que son muy competitivos, que escuchan al entrenador… Eso es importante, tanto para nosotros como para su crecimiento. Tenemos todos muchas ganas y confío en que se vean cosas buenas esta temporada”, ha afirmado.

Sant-Roos también ha reconocido que esta falta de experiencia puede ser “un arma de doble filo”. “La inexperiencia puede jugar en nuestra contra, pero pienso que hay que jugársela, hay que estar preparado para todo. El entrenador seguro que tiene en cuenta esta circunstancia, él sabrá cómo actuar”, ha valorado el cubano, que llega físicamente en plena forma y apto para disputar este próximo sábado el segundo amistoso de la pretemporada.

Los motivos de su llegada

Como el resto de las nuevas incorporaciones del Casademont Zaragoza, el ex del Panathinaikos griego vivirá su primera experiencia en la liga española. Una competición que tiene ganas de conocer y que le hace sentir “orgullo” de competir en ella. “Nunca he jugado en España, pero sí me he enfrentado contra el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia, el Andorra… La ACB es uno de los mejores campeonatos de Europa, es muy respetado”, ha elogiado.

Sobre su fichaje por el Casademont Zaragoza, el jugador ha dicho que fue todo “muy rápido” y ha explicado que también influyeron motivos personales. “La decisión de venir aquí fue también por mi mujer, que es de España. Estamos esperando un hijo y todo influye. Zaragoza es la casa que estábamos buscando”, ha sentenciado Sant-Roos, que también ha bromeado con el “calor infernal” que está viviendo estos días en la capital aragonesa. “Pensaba que el tiempo iba a ser algo más refrescante”, ha manifestado con una sonrisa.