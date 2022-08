Santi Yusta da un paso adelante

Apenas lleva un año y un mes en Zaragoza. Santi Yusta, que aterrizó en la capital aragonesa en julio de 2021, se convirtió el curso pasado en el primer refuerzo del Casademont Zaragoza. 400 días más tarde y después de una aciaga campaña inaugural, el alero afronta su segunda temporada con optimismo: quiere dar un paso al frente y convertirse en uno de los líderes del vestuario de Martin Schiller.

“Es mi segundo año, pero ya soy de los veteranos. El año pasado, cuando volví de la lesión, me costó un poco integrarme, pero al final di un paso adelante, intenté asumir un rol más importante y creo que me salió bien. Este año quiero asumir más liderazgo y ayudar a los compañeros nuevos”, reconoce el jugador madrileño, consciente de la importancia de su figura en una plantilla extraordinariamente joven. “Somos un equipo joven y eso va a influir para bien, no creo que haya egos ni egoísmos. Tenemos que hacer piña y formar una buena estructura”, advierte.

Como él mismo reconoce, Yusta ya comenzó a adquirir galones el pasado curso. De hecho, su gran nivel en las últimas jornadas resultó decisivo para que el Casademont alcanzase una agónica permanencia. “El año pasado parecía que teníamos buen equipo y nos fuimos para abajo, otros parecía que tenían peor equipo y estuvieron arriba… Va a haber muchas sorpresas y ojalá nosotros demos una positiva. Va a haber que esforzarse mucho para que no pase lo mismo que el año pasado”, avisa.

El alero, como su entrenador, también aprecia buenas vibraciones una vez superado el ecuador de la primera semana de entrenamientos. “Veo todo muy bien, estamos todos con muchas ganas y centrados en lo que quiere el entrenador. El técnico me gusta, es muy majo fuera de la pista e intenso dentro, que al final es lo que necesitas, que te dé confianza tanto dentro como fuera”, afirma.

Yusta elogia la figura de Martin Schiller y esboza cuáles son las primeras pinceladas del preparador austriaco. “Quiere que tengamos mucho ritmo, que no paremos el balón en ningún momento. Nos pide que corramos, que tengamos confianza entrando a canasta… Poco a poco va metiendo distintos conceptos de ataque, defensa o transiciones”, explica.

Experiencia internacional

El madrileño está ya inmerso en la pretemporada con el Casademont Zaragoza después de ser convocado con la selección española de Sergio Scariolo. Una experiencia “preciosa” donde ha entrenado junto a varios de los mejores jugadores nacionales. “Agradezco mucho la oportunidad que me han dado de estar ahí. Entrenar con los hermanos Hernangómez, Rudy o Llull es algo único”, revela Yusta.

El alero participó, el pasado mes de julio, en los tres últimos duelos de la primera fase de clasificación para el Mundial de 2023, donde firmó actuaciones muy positivas. Su regreso al combinado nacional significó un justo reconocimiento al esfuerzo, el sacrificio y la fortaleza mental de un jugador que, pese a su juventud, ya ha tenido que superar dos importantes lesiones.