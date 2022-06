José Miguel Sierra, presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto: "En casa tenemos todos la misma enfermedad: el baloncesto"

Usted es el presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto desde hace una década, vicepresidente de la Española desde 2016... pero su amor por este deporte comenzó mucho antes.

Estoy vinculado a la Federación Aragonesa desde 1986, pero en el mundo del baloncesto llevo 52 años, un tiempo en el que he hecho de casi todo. Estamos mayores, pero todavía con ilusión y pasión por hacer cosas por nuestro baloncesto.

Nació prácticamente con una pelota bajo el brazo.

A mí me han gustado siempre todos los deportes. En mi vida personal, a mi mujer la he conocido en el mundo del baloncesto, mis hijas han jugado las dos… En casa tenemos todos la misma enfermedad: el baloncesto. Afortunadamente, es una bonita enfermedad.

Comenzó siendo alero.

Como jugador era muy malo (sonríe). Después pasé a ser delegado, entrenador, oficial de mesa… He vivido casi todo en este mundo.

Su mujer, Lourdes Ibarbia, continúa en activo como entrenadora.

Es la coordinadora de todo el baloncesto en el CN Helios. Es una persona conocida en el baloncesto zaragozano, que también empezó como jugadora… Ella sabe de mis historias y yo de las suyas, a veces nos vemos menos de lo que nos gustaría, pero lo entendemos.

Ambos traspasaron la pasión por este deporte a sus dos hijas.

La mayor, por las lesiones, lo tuvo que dejar, pero jugó en Liga Femenina 2 y vivió experiencias muy chulas. Su hermana pequeña sigue en activo, es también entrenadora… el único que no practica baloncesto en casa es el perro.

¿Con qué se queda de todos estos años?

De joven lo vives todo de una manera y ahora es diferente. También tienes momentos de duda y situaciones ingratas.

El deporte de la canasta lo ha sido todo para usted.

Indudablemente, es una parte fundamental en mi trayectoria, algo muy importante. Y lo sigue siendo. Tengo unos años y me quedan pocos de presidente, pero es una pasión que todavía mantengo. Mi ilusión es que el día que me vaya alguien piense que he hecho cosas buenas para el baloncesto aragonés. Esa es mi única aspiración.

En estos años coleccionará un sinfín de anécdotas.

Me ha tocado de todo tipo, buenas, malas… He vibrado con los triunfos inolvidables de nuestras selecciones. Cuando entré como secretario a la Federación en el 86, no había ninguna medalla de Campeonatos de España. Ahora mismo tenemos 31 metales, cuatro de ellos de campeones. El primer campeón con la selección aragonesa fue José Luis Abós.

Zaragoza vive una semana grande con la visita de la selección.

Es una ciudad de baloncesto y así está reconocida, es uno de los centros neurálgicos del baloncesto español. En los últimos años, prácticamente cada dos años ha venido aquí. Siempre es necesario hacer actividades para que los más jóvenes se animen a continuar con nuestra trayectoria.

El público va a responder y el pabellón Príncipe Felipe presentará una gran entrada.

Zaragoza siempre está ahí. A pesar de que es verano y con el fin de semana la gente podría irse fuera, el público de Zaragoza responderá porque siempre lo ha hecho, independientemente del rival. La gente está con muchas ganas y así nos lo está manifestando. Hoy (por ayer) ya hay 6.000 entradas vendidas y esperamos aumentar hasta los 8.000. El ambiente va a ser de prácticamente lleno.

¿Qué me dice de Jaime Pradilla?

Es un chico muy querido por la Federación Aragonesa porque ha defendido nuestros colores desde la categoría alevín. Además de ser un gran jugador, va a tener una carrera excepcional. Es mejor persona que jugador, fíjese lo que le digo.