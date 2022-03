Carlos Cantero: "Es el momento de echarlo todo"

El Kutxaban Araski es el nuevo obstáculo en el camino de una Casademont Zaragoza femenino que quiere proseguir con su buen tono general de la temporada y certificar cuanto antes la clasificación para los play off por el título. El conjunto de Carlos Cantero tiene el objetivo principal de alcanzar la cuarta plaza y eso exige acelerar en este tramo final, un periodo que en la primera vuelta impulsó el vuelo de las zaragozanas. “Sabemos que lo tenemos bien, con un buen calendario. Hicimos muy buenos resultados en la primera vuelta contra estos rivales y hay que repetir”, señaló el entrenador del equipo zaragozano.

El Casademont femenino viene de una espiral de partido intensa, entre liga y Copa de la Reina, un calendario frenético que introduce dificultad en el camino, pero en el que, según el técnico, no ahorrará esfuerzo. No es hora de dosificar, según Cantero: “Es el momento de echarlo todo. Vamos a jugar miércoles, sábado, miércoles, domingo y si nos metemos en el play off también será así. Sabemos a lo que nos enfrentamos, pero ahora es cuando hay que echarlo todo”, repitió el preparador.

Cantero, en su intervención ante los medios de comunicación de este jueves, espera que el equipo reconduzca su versión como visitante y mantenga en su desplazamiento a la cancha del Araski el tono que manifiesta en el Príncipe Felipe jugando como local. “Tengo ganas de que en las próximas salidas frente Araski o Bembibre el equipo demuestre el nivel que tenemos en casa. No sé si por afición o por confianza no jugamos igual y así se lo transmitimos a las jugadoras. Respecto a los partidos en el Príncipe Felipe, fuera nos relajamos”, advirtió Carlos Cantero.