Gasol y otras estrellas del deporte envían ánimos a Carlos Alocén tras su lesión

Desde que se conoció la gravísima lesión de rodilla del base zaragozano del Real Madrid Carlos Alocén, un torrente de mensajes de cariño, ánimo y solidaridad han inundado las redes del que fuera canterano del Casademont Zaragoza. Desde los perfiles de la Liga Endesa o de la Selección Española de Baloncesto le desean a Alocén una pronta recuperación y estrellas del deporte como el exbaloncestista Pau Gasol también han enviado mensajes de aliento. "Nosotros también estamos convencidos de que vas a volver mejor que nunca. Mucha fuerza, Carlos!", escribe el que fuera pívot de los Lakers en su cuenta de Twitter.

Nosotros también estamos convencidos de que vas a volver mejor que nunca 👏 Mucha fuerza, Carlos! — Pau Gasol (@paugasol) February 14, 2022

Alocén y Gasol compartieron el pasado verano la prelista de España para la preparación de los Juegos Olímpicos, aunque zaragozano no pasó el corte final del seleccionador Sergio Scariolo para ir a Tokio. Fabián Causeur, Dani Díez, Lucas Victoriano o Felipe Reyes son otros de los jugadores que también se han expresado en la misma línea, después de que Alocén, una vez conocida su lesión que le apartará de las pistas el resto de temporada, escribirá en redes: "Mirar para delante es la única opción. Jodido por lo que me tocó vivir ayer pero con muchas ganas del reto que tengo por delante. Estoy seguro que voy a volver mejor que nunca. Gracias a todos por los mensajes que estoy recibiendo, de verdad que se siente de cerca todo el cariño". Este mensaje lleva más de 8.000 'me gusta' y supera los 500 retuits.

Desde @CasademontZGZ te enviamos todo el cariño y ánimo de la #MareaRoja. Fuerza, carácter y rasmia te sobran para afrontar este reto. ¡Ya queda un día menos para verte de nuevo en las pistas! https://t.co/4rZF84ZsXW — Casademont Zaragoza (@CasademontZGZ) February 14, 2022

Por descontado, también desde las redes sociales del Casademont Zaragoza envían a Alocén "todo el cariño y ánimo de la Marea Roja". "Fuerza, carácter y rasmia te sobran para afrontar este reto. ¡Ya queda un día menos para verte de nuevo en las pistas!", escribe el community manager del club. También el máximo rival madridista sobre la cancha, esto es, el F.C. Barcelona ha mandado desde su perfil oficial de Twitter "mucha fuerza y ánimos" al jugador que este fin de semana aspiraba a disputar la Copa del Rey en Granada.

El base zaragozano, de 21 años, sufre la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, según determinaron las pruebas médicas a las que fue sometido el lunes. El jugador no regresará a las pistas hasta dentro de al menos siete meses por lo que ya no podrá jugar lo que resta de temporada. El base se lesionó al final del tercer acto, cuando chocó con su defensor, Alberto Díaz, mientras intentaba penetrar a canasta. En la acción con el rival, Alocén salió desequilibrado y, al pisar en el suelo, la rodilla izquierda se le dobló de forma brusca y antinatural.