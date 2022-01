El Levitec Huesca tiene prohibido fallar ante el Prat

Necesita ganar para seguir metido de lleno en la pelea por la salvación y no dar demasiado aire a un rival directo. El Levitec Huesca La Magia recibe al Prat el domingo (12.30) obligado a no fallar en un partido que su entrenador, Sergio Lamúa, tilda de “muy importante” y no de final por aquello de que aún restan veinte jornadas y con el fin de no someter a la plantilla a una excesiva presión. Los oscenses, penúltimos, marcan la zona de descenso con dos victorias en catorce partidos, mientras que los catalanes marchan tres puestos más arriba con cinco triunfos y un encuentro más disputado.

La cita supondrá el regreso de los peñistas al Palacio de los Deportes en prácticamente mes y medio. La última vez fue ante el Oviedo, el 10 de diciembre, y en ella se celebró un 73-68. Después llegaron los aplazamientos de los duelos con el Melilla, el Alicante y el Estudiantes que han desembocado en que ahora de los siete enfrentamientos que van a afrontar hasta el 20 de febrero, cinco sean en casa; circunstancia que se quiere aprovechar.

Al duelo los oscenses se presentan tras la digna derrota por 70-59 sufrida el miércoles ante el Estudiantes, gran favorito al ascenso, que en cierta medida ayudó a dejar atrás el naufragio de la semana anterior con el Juaristi (89-56). “El equipo hizo lo que le pedía, fue solidario y sólido”, expuso Lamúa sobre lo visto en Madrid. “Si somos constantes en ese sentido avanzaremos y llegarán los resultados porque las sensaciones son buenas”, aseguró.

Del Prat dijo que es un conjunto “muy joven y con talento”. “Todos pueden aportar, juegan muy bien el uno contra uno y tienen aleros muy altos”, expuso de los catalanes. No obstante, “si sabemos hacerles un partido incómodo, tendremos opciones”.

Campaña de abonados para la segunda vuelta

Ante la complicada situación económica por la que atraviesa, que ya ha motivado otras acciones como las donaciones a través de internet, el Peñas ha lanzado una campaña de abonados de cara a los ocho partidos de la segunda vuelta, que incluyen las visitas del Estudiantes y el Girona de Marc Gasol, en la que se oferta el carné de socio para los adultos por 70 euros y el de los júnior, por 30. Además, el precio de las entradas se reducen de 15 euros a 12 si se adquieren por vía telemática, en el Café Galileo o en el Peñas Center.

En estos momentos hay 600 abonados, además de los canteranos, y el objetivo sería llegar e incluso superar los mil. “El club lo tiene que salvar la afición acudiendo a los partidos”, afirmó en la presentación de la campaña el gerente Jorge Lachén.

El domingo se llevará a cabo también la iniciativa ‘Un juguete por una entrada’ destinada a menores de doce años y que persigue la donación de juguetes. Se realiza en colaboración con Carinsertas y en un principio se iba a realizar durante alguna de las jornadas navideñas que finalmente no se pudo disputar.