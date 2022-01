Si hay derrotas que ennoblecen, la del Levitec Huesca La Magia ante el Estudiantes entra en esa categoría. Los verdiblancos han caído este miércoles frente al favorito para ascender a la Liga ACB por 70-59. Un resultado previsible en un partido que no lo ha sido tanto. Dando la cara y la sensación de que podían dar el zarpazo al mejor equipo de la LEB Oro, el rendimiento de los de Sergio Lamúa ha estado por encima del escenario más optimista cuando solo tres días antes se habían estrellado con estrépito en casa del Juaristi. En muchos momentos, tratando de tú a tú a una plantilla muy superior que solo se ha sentido ganadora en los últimos minutos.

En un comienzo de desaciertos en los dos equipos, los peñistas se han visto fuertes y han tratado de cerrar el rebote y buscar la movilidad de Van Oostrum en busca de los hombres altos. Un triple de Jaime Fernández le ha dado una ventaja inicial prolongada por un espectacular mate de Xavi Rey. Cuatro puntos del catalán ha llevado a los locales a pedir tiempo muerto con 4-9. Los locales han seguido fallones y un triplazo de Van Oostrum ha hecho crecer la diferencia a ocho puntos. El Estudiantes, muy imprecisos desde la línea de 6,75, no sabían inquietar a los de Sergio Lamúa. El despertar, a partir de las rotaciones, ha partido de un parcial de 6-0. Un triple de Nacho Martín al final del primer cuarto ha apretado el electrónico (15-16).

Jackson ha vuelto a poner por delante a los colegiales con otro lanzamiento de larga distancia. El Peñas estaba en el partido y trataba de seguir fuerte en la pintura. El duelo ha bajado sus pulsaciones y con una penetración Ayoze Alonso ha mantenido la igualdad (20-20, min. 15). El Levitec fiaba sus opciones al rebote y a espesar el ataque estudiantil, que solo encontraba el camino a golpe de triples. También los peñistas han tirado de este recurso para frenar la escapada de los madrileños, que han encontrado con más facilidad el aro verdiblanco pero no han roto el choque en su primera mitad (36-30).

Estudiantes y Levitec se han dado una nueva tregua en el tercer cuarto, con la primer canasta aragonesa a los tres minutos y medio: un triple de Ayoze Alonso. Por suerte, los locales no han andado sobrados de inspiración en este tramo (38-33). Las opciones del Peñas comenzaban por la fortaleza defensiva, a lo que se aplicó con intensidad. Sin embargo, cinco puntos seguidos de los colegiales han obligado a Lamúa a parar el partido con los suyos diez puntos por debajo en el marcador (43-33). Con su oficio, Xavi Rey y Lafuente han puesto piedras en el camino de Estudiantes hacia la comodidad en el final de este periodo con un parcial igualado a 13 puntos (49-43).

El Levitec seguía muy vivo. Lo ha querido dormir Martín con tres triples consecutivos que han brindado la máxima ventaja al Estudiantes (58-43). En abrir y cerrar de ojos, la empresa se ha vuelto inasequible pese a que los madrileños no eran un rodillo. No lo han sido en toda la noche. Incluso con más acierto exterior la historia podría haber sido bien diferente para los oscenses. El conjunto de Jota Cuspinera no lo ha visto claro hasta que al Peñas le han fallado las fuerzas y la noche se ha echado sobre un equipo que de verdad se jugará el tipo el domingo con la visita del Prat, un rival directo, al Palacio de los Deportes.

Ficha técnica

Movistar Estudiantes: Arroyo (3), Dee (4), Djurisic (8), Dos Anjos (6) y Sola (6) -quinteto inicial-. También jugaron Beirán (2), Domínguez (4), Faggiano, Jackson (10), Larssen (6) y Nacho Martín (21).

Levitec Huesca La Magia: Alonso (9), Jaime Fernández (8), Lafuente (4), Rey (12) y Urdiain (3) -quinteto inicial-. También jugaron Casanova (2), Etxeguren (5), Javi García (4), Rowan (6) y Van Oostrum (6).

Parciales: 15-16, 21-14, 13-13 y 21-16.

Árbitros: Bravo Loroño, Checa Nebot y González Morán.

Incidencias: Partido correspondiente a la 14ª jornada de la Liga LEB Oro, aplazado en su día, disputado en el WiZink Center de Madrid.