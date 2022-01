Ni las nueve anteriores derrotas en Liga Endesa, algunas de ellas sonrojantes, ni las que conllevaron el fracaso en competición europea enfadaron tanto a Jaume Ponsarnau como la encajada el pasado martes en Málaga. Más allá del deficiente juego, los 40 puntos de diferencia entre el Unicaja y el Casademont Zaragoza reflejaron la falta de actitud de sus jugadores, fundamentalmente en la recta final del encuentro.

El equipo se dejó llevar en el último cuarto. Exhibió una falta de actitud reprochable. Y Ponsarnau, a falta de cinco minutos, no dudó en solicitar un tiempo muerto en el que las cámaras de Movistar Plus recogieron la reprimenda. «No estáis dando el cien por cien; ni física ni mentalmente. No os podéis rendir de esta forma», les exclamó en la banda del Martín Carpena, en un adelanto de lo que después dijo en la sala de prensa.

«Hemos hecho un partido lamentable», resumió el técnico de Tárrega al término del descalabro ante el Unicaja, donde el Casademont, que venía de dos victorias de entidad frente al Morabanc Andorra y el Bitci Baskonia, encajó la quinta derrota más abultada de su historia en ACB.

Hay que remontarse a junio de 2019, cuando el FC Barcelona ganó a los aragoneses por 101-59 (42 de diferencia) para dar con un resultado similar. Antes, el propio Barça (2018), el Valencia (2018) y el Gran Canaria (2017) también habían superado al Casademont por más de 40 puntos, tras actuaciones tan censurables como la del martes.

No hay por dónde coger el partido completado por los zaragozanos. Ni en ataque, donde tuvieron pésimos porcentajes de lanzamiento (19% en triples y 42% en tiros de dos); ni en defensa, al permitir que el Unicaja dominase con claridad la lucha por el rebote, corriera y repartiese juego a su antojo.

Sin excusas

Así, los de Katsikaris obtuvieron su récord de valoración (153) y de asistencias (31) en ACB. Así, hasta siete jugadores registraron 10 o más puntos. Así, jugadores como Jonathan Barreiro, que no acaba de explotar en la Costa del Sol, firmó su actuación más completa en lo que va de temporada.

Barreiro está allí a cambio de 150.000 euros. Un descarte del Unicaja como Waczynski, en Zaragoza. Eso dice mucho del poder económico de ambos clubes. Sin que sirva como crítica al alero polaco, veterano contrastado que está ofreciendo un rendimiento notable; ni como justificación de la paliza encajada en el Martín Carpena.

No sirven como excusa, tampoco, las bajas (Stan Okoye de larga duración, y Deon Thompson y Santi Yusta por contagio de covid) que el Casademont Zaragoza presentaba anteayer. Y así lo reflejó Jaume Ponsarnau, en ese análisis que rompió con lo que las anteriores ruedas de prensa habían sido hasta la fecha.

El preparador catalán siempre se había referido en tono tolerante, pacienzudo, a lo ofrecido por su equipo en el medio año que lleva en el banquillo. El martes, no. El martes, los términos «crecimiento» o «progresión» dieron paso a adjetivos como «lamentable» u «horrible». Ponsarnau mostró su lado más crítico para cuestionar la respuesta de sus jugadores en un duelo que puso a prueba las aspiraciones del Casademont.

«Empezamos jugando bien hasta que todo empezó a ir mal. A partir del tercer cuarto, nuestra respuesta ha sido horrible», indicó el entrenador. «Se ha perdido la oportunidad de dar un paso adelante, de demostrar que tenemos alma y queremos hacer cosas. Hemos sido muy débiles», añadió, consciente de que, en caso de ganar, el Casademont podría haber empezado a aspirar a objetivos más ambiciosos que la salvación.

Después de los triunfos contra el Andorra y el Baskonia, la derrota en Málaga frenó en seco la progresión del Casademont. Toca levantarse y mirar al siguiente compromiso, que no es otro que la visita del equipo revelación, el UCAM Murcia de Sito Alonso, al Príncipe Felipe el domingo (17.00/Movistar Deportes).