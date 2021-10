El Levitec Huesca La Magia se queda en Cáceres otra vez con la miel en los labios

Que el Levitec Huesca La Magia tiene casta y es capaz de plantar cara e incluso superar a cualquier rival es incuestionable, lo ha demostrado en las tres jornadas de la LEB Oro que lleva disputadas. El problema está siendo encontrar la regularidad, que los momentos de lucidez no lleguen tras un mal parcial o den paso a un nuevo apagón. En su visita al Cáceres, los oscenses sufrieron una nueva derrota, esta vez en la prórroga (90-83), y tras haber protagonizado una gran reacción en el último cuarto, en el que llegaron a verse catorce puntos abajo y en el que Lafuente incluso tuvo un tiro liberado desde el triple para haber ganado. Salió cruz y no toca otra que seguir trabajando confiando en que pronto llegará la primera victoria.

Como viene señalando su entrenador, Sergio Lamúa, la falta de efectivos está siendo todo un condicionante a la hora no solo de afrontar los encuentros, sino especialmente para prepararlos. Con los pívots Etxeguren, que aún estará varias semanas de baja, y Bakumanya, cuyo regreso se espera en breve, aún en el dique seco, al igual que el base Ayoze Alonso, los peñistas, que ya no tenían el apoyo de los júnior del Casademont Mara y Stosic, se desplazaron con nueve efectivos, entre ellos Andrejevic, recién llegado, y el canterano Álex Fernández, que no llegó a pisar el parqué. Cinco jugadores superaron los treinta minutos en pista, lo que en el tiempo extra se acabó haciendo notar. Casanova fue el máximo artillero visitante con 16 puntos, seguido por Rowan y Omoerah, ambos con quince, y por Urdiain, que aportó 14.

Varias veces se tuvieron que levantar, principalmente tanto al inicio del partido como tras el descanso. Es decir, les costó entrar en calor. En el primer cuarto el marcador llegó a reflejar un 18-6 que la aparición de Van Oostrum ajustó hasta el 22-16 con el que se cerró. La buena línea iniciada entonces se mantuvo en los primeros compases del segundo periodo hasta el punto de que el Peñas consiguió ponerse por delante a falta de seis minutos y medio tras un tiro de Rowan (24-26). Era la primera vez que los oscenses aventajaban al Cáceres tras el triple con el que Urdiain había abierto el partido, después aún se produciría el 26-28 y ya no volvería a darse algo igual hasta el comienzo de la prórroga.

El punto de partida de la segunda parte fue un 35-31. Entonces un 9-2 en el que Mbala y Belemene, a la postre los máximos artilleros extremeños con 23 y 16 puntos respectivamente, fueron protagonistas en los locales volvieron abrir una grieta que ya hubo que esperar a la reacción final del último cuarto para cerrarla. A falta de siete minutos la situación era de 66-52, pero lejos de tirar la toalla, los oscenses aumentaron su intensidad y afinaron la puntería.

Dos triples de Casanova y uno de Urdiain hicieron creer y otro de Omoerah estableció el 69-69 con menos de dos minutos por delante. Mbala desde el 6,75 dio aire a los suyos, pero Omoerah desde la misma distancia firmó el 74-74. El Cáceres pidió tiempo, Dukan falló su tiro, en el ataque posterior los visitantes encontraron en una buena posición a su capitán, pero el balón no quiso entrar llegando el choque a la prórroga. En ella, aunque Omoerah adelantó al Levitec Huesca La Magia, Mbala y Belemene frenaron en seco las pretensiones de un conjunto ya agotado.

La próxima cita será el domingo ante el Real Valladolid a las 18.00 en el Palacio de los Deportes. El objetivo para entonces es que la conjunción del equipo esté más afianzada tras una semana larga que se va a poder dedicar exclusivamente a los entrenamientos y que las lagunas de concentración no se produzcan.

Ficha técnica

Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Sanz (6), Mbala (23), Schmidt (12), Dukan (10) y Belemene (16), cinco inicial, Díaz (2), Lobo (12), Olaizola (3) y Toledo (6).

Levitec Huesca La Magia: Van Oostrum (14), Omoerah (15), Urdiain (14), Lafuente (5), Fernández (2), cinco inicial, Rowan (15), Casanova (16) y Andrejevic (2).

Parciales: 22-16, 13-15, 24-17, 15-26 y 16-9.

Árbitros: Olivares y Lema. Eliminaron por cinco faltas al visitante Rowan.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la LEB Oro disputado en el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres.