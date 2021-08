Ramón Vilá, pívot del Casademont Zaragoza: "Me lo estoy pasando en grande en los entrenamientos"

“Me lo estoy pasando en grande en los entrenamientos”, confesó este miércoles Ramón Vilá, pívot del Casademont Zaragoza, durante su presentación oficial con los aragoneses. El catalán, de 24 años, admitió que jugar en la máxima categoría nacional es “el sueño” que tenía “desde pequeño”, y prometió “darlo todo en la pista” para responder a la confianza del entrenador, Jaume Ponsarnau, en un año que se presenta “ilusionante”.

“Trataré de aportar energía, intensidad y dureza en los entrenamientos, dando siempre el máximo, ya sea estando en la cancha, en el banquillo e incluso en la sala de vídeo, para poder ayudar al equipo a sumar victorias”, afirmó Vilá, quien se incorpora al Casademont desde el Levitec Huesca, tras haber ofrecido un notable rendimiento en la Liga LEB Oro: registró 14 puntos, 6,8 rebotes y 16,8 créditos de valoración por partido con los oscenses, en los 27 minutos de media que permaneció sobre la pista. “Hay mucha diferencia en las dos categoría”, explicó el pívot, quien precisó que “la más importante” atiende “sin duda al apartado físico”.

El catalán también se refirió a la plantilla: “Me he encontrado con un gran ambiente, con grandes compañeros, con muy buenas personas. Hay muy buena química entre todos y estamos muy ilusionados”, afirmó Vilá, quien puede desempeñar las funciones de pívot y de ala-pívot. “Cuando me llamó, el entrenador me pidió que, como quinto jugador interior, yo le diera minutos de calidad tanto en el ‘4’ como en el ‘5’. Yo estoy entrenándome en las dos posiciones, y realmente me da igual dónde jugar: lo que quiero es contar con minutos y saber aprovecharlo al máximo”, anunció el barcelonés, campeón de Europa en dos ocasiones con las categorías inferiores de la selección española -en en el Europeo U20 de Finlandia, en 2016, y anteriormente en el Europeo U20 de Ucrania, en 2013-.

Vilá dijo que llegar con la intención de “entrenar muy duro” y de “intentar aprender” de sus compañeros “para seguir mejorando”, y consideró que ayudará a “hacer más dinámico al equipo”, al definirse como “un pívot móvil y rápido”. Además, indicó que se aplica siempre “con muchísimas ganas” en la pista, “tanto en ataque como en defensa”, así como “en el rebote y en los bloqueos”. “Todo lo que me pida el entrenador voy a hacerlo dando siempre el cien por cien de mis posibilidades”, insistió.

El pívot también tuvo palabras para la propuesta que quiere implantar el nuevo técnico, Jaume Ponsarnau: “Es un estilo divertido. Tenemos un equipo joven y la idea es jugar a correr, con descaro, comunicándonos mucho en defensa. Un estilo dinámico, atractivo. Yo me lo estoy pasando en grande en los entrenamientos”, se sinceró.

Por último, Vilá habló de su anterior equipo, el Levitec Huesca, del que dijo estar “muy agradecido”. “Cuando volví de los Estados Unidos, hubo muy pocos clubes que me hicieron una oferta real, es decir, para que yo tuviera importancia en el equipo. Ellos me dieron la oportunidad, confianza y galones, y fue un gran año en todos los sentidos”, recordó.