Jamel McLean: "Quiero aportar liderazgo"

“Quiero aportar liderazgo”, anunció este martes Jamel McLean, durante su presentación oficial como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. El pívot, de 33 años y 2,03 metros de estatura, se incorporó al pasado lunes a los entrenamientos de la pretemporada, a las órdenes del técnico Jaume Ponsarnau, y confiesa estar “encantado” en sus primeros días en la capital aragonesa.

“Todo ha ido perfectamente desde que he llegado aquí. No sólo por Zaragoza, que es muy bonita, sino también por lo que me he encontrado en el club: los compañeros me han recibido muy bien, y el grupo transmite unas ganas de trabajar muy grandes”, advirtió el estadounidense, quien se incorpora al equipo procedente del MHP Riesen Ludwigsburg alemán. Allí, en la competición germana, McLean finalizó el curso con unos registros de 11,4 puntos, 5,5 rebotes, 1,3 asistencias y 14,1 créditos de valoración por partido.

El estadounidense dijo que, una vez recibida la propuesta del Casademont, “resultó muy fácil” la decisión de firmar con los zaragozanos. “En España está la mejor Liga de Europa. Es muy competitiva, con grandes equipos, y a mí me ha cautivado el ambiente siempre que he tenido que enfrentarme a los equipos españoles”, sostuvo el pívot, quien insistió en su propósito de aportar “sobre todo, liderazgo”, después de haberse forjado una sólida trayectoria en el baloncesto continental.

“El entrenador no me ha pedido nada especial, porque sabe cómo juego y cuál es mi estilo. Lo que he hecho a lo largo de mi carrera es finalizar cerca del aro y defender con intensidad. Yo espero ser un ejemplo para los jóvenes, un líder”, insistió McLean, quien subrayó “los grandes recursos” que atesora la plantilla “en la dirección” con la presencia “de veteranos como Omar Cook y Rodrigo San Miguel”, y “el buen trabajo de Javi García”. “Tenemos un equipo físico, acorde con el alto ritmo que existe en la Liga Endesa”, explicó.

Después de formarse en las universidades de Tulsa y Xavier, el pívot inició su carrera profesional en Bélgica, primero en los Leuven Bears y posteriormente en las filas del Filou Oostende. Después compitió en Alemania, donde permaneció dos temporadas: inició su andadura germana en el Telekom Basket Bonn, en el curso 2013-14, y un año más tarde fue contratado por el Alba Berlín, equipo con el que se estrenó en la Euroliga. Con los berlineses, además, McLean fue designado Mejor Jugador de la Bundesliga, tras haber firmado unos registros de 13,9 puntos, 6,4 rebotes, 1,8 asistencias y 17,3 créditos de valoración.

El estadounidense se incorporó después al Olimpia Milano (2015-17), donde conquistó tres títulos (una Liga y dos Copas), al margen de ampliar su experiencia en la máxima competición europea.

Su trayectoria continuó en el Olympiakos griego (2017-18) y en el Lokomotiv Kuban (2018-19), antes de regresar a Italia para enrolarse en el Dinamo Sassari (2019-20). El pívot comenzó el pasado curso en Japón, en el Nagoya Diamond Dolphins, aunque finalizó la temporada en el MHP Riesesen Ludwigsburg, tras haberse incorporado en febrero al club alemán. Ahora llega a Zaragoza para ofrecer liderazgo, experiencia, dinamismo en el juego, intensidad defensiva y anotación.