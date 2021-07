Jaume Ponsarnau: "Tengo nueve jugadores que pueden ser titulares"

¿Por qué está Jaume Ponsarnau en Zaragoza?

Porque han querido que esté. Es una ciudad de mucho baloncesto, con un ambiente de baloncesto. Entrar a formar parte de este proyecto me hace muchísima ilusión. Las sensaciones hacían necesario que se acabase el periodo en Valencia y empezar un periodo en Zaragoza con las ganas de que sea el mayor tiempo posible.

¿Qué club se ha encontrado?

Un club muy dinámico, muy despejado.

Con los medios que cuenta, ¿qué objetivo tiene?

A partir de lo que hay, la ambición es representar al Casademont Zaragoza, a la ciudad y al territorio, también en Europa.

Ha fichado ocho jugadores: un equipo entero…

La realidad en equipos del perfil presupuestario que tiene Casademont, hay momentos que hay fluctuaciones en lo que es el róster y la plantilla. Lo veo como una oportunidad. Ha entrado un entrenador nuevo, se empieza un proyecto bastante nuevo. Pasamos página respecto a cosas que se hacían antes. Al haber tantos jugadores nuevos, todos juntos podemos empezar un proyecto nuevo.

¿Qué equipo pretende hacer, defensivo u ofensivo?

Queremos ser competitivos. Vamos a buscar qué valores nos hacen más competitivos. Evidentemente, necesitas defensa y ataque.

Se han ido jugadores con calidad y carisma. ¿Qué baja acusa más? ¿Barreiro, Brussino, Ennis, Sulaimon, Benzing, Wiley o Harris?

Está claro que todos los jugadores que se han ido tienen calidad. Ahora se trata de volver a trabajar con otros jugadores que ojalá luego puedan dar un paso adelante en su carrera, eso querrá decir que hemos hecho un buen trabajo. Soy de los que no se lamentan. Quiero tener a los jugadores con los que hemos formado la plantilla.

¿Ha fichado titulares o reservas?

Hemos hecho un equipo con nueve jugadores que cualquiera puede ser titular, más tres jugadores que van a estar allí para aprovechar sus oportunidades con la máxima ilusión. Una cosa buena es que tengo nueve jugadores que pueden ser titulares. Vamos a intentar en cada momento lo que toca, que nos sirva para ser más competitivos en cada partido, para encontrar la inspiración.

¿Qué le pide a Omar Cook?

Es un base en todos los sentidos. Experto. Encima, conocedor de la Liga ACB, conocedor de lo que se tiene que hacer para ayudar a un equipo a ganar. De él esperamos que nos ayude a ganar.

¿Okoye?

Es un jugador de un perfil físico que puede sumar de muchas maneras. En anotación, puede ser que lo encontremos más en unos partidos que en otros. Con su físico y su mentalidad, siempre nos va a ayudar. Va a ser un jugador diferencial.

¿Santi Yusta y Radoncic tienen que decir sí o no a ser jugadores importantes en la ACB?

Con ellos hay un doble objetivo. El primero es que ya nos ayuden. Tienen talento, calidad. Tienen que ayudar al club a crecer deportivamente. Son jugadores que percibimos que tienen unos máximos muy altos, pero no los han demostrado al cien por cien.

¿Ramón Vilà?

Era clave sumar un quinto pívot que pudiese ser polivalente, que pudiese jugar en el ‘cuatro’ y en el ‘cinco’. Sumamos un jugador con muy buena mentalidad para el trabajo, para estimular el espíritu competitivo. Sumar un jugador emocional es una buena decisión.

¿Por qué un pívot pequeñito como McLean?

El pívot grande ya lo tenemos, que es Hlinason. También queremos aprovechar la polivalencia de nuestros ‘cuatros’, que también puedan jugar en el ‘tres’.

¿Qué busca en el último fichaje, en Matt Mobley?

En Europa ha destacado en anotación. Está en un momento de hacer un paso en su carrera, y este paso pasa por hacerse más sólido en algunas facetas del juego. Se va a encontrar en un marco positivo para realizarlo. Tenemos jugadores que sus máximos son más altos que lo que hemos visto hasta ahora. Para conseguir que la Marea Roja se identifique con nosotros, tenemos que tener jugadores con ambición, ganas e ilusión. Como Hans Vanwijn, que es como Yusta o Radoncic, que seguro que va a dar un paso enorme.

Continúan jugadores de los que se espera mucho, como Hlinason.

Está madurando. Nos debe dar equilibrio. Es un jugador profundo. Nos puede dar verticalidad. Tener un jugador con ese perfil, cambia tiros en defensa. Tenemos que aprovecharlo.

¿Qué persigue de los bases, de Rodrigo y de Javi García?

La experiencia que tuve trabajando con Rodrigo fue fantástica. Dio un paso hacia adelante. Es un jugador veterano, pero físicamente se cuida mucho. La cabeza le funciona muy bien. Seguro que nos ayudará a ser más competitivos, aparte de generar buena armonía… Javi también tiene que dar pasos adelante. Va a tener por delante a dos bases muy veteranos: puede aprender muchísimo. Puede aprovechar esos momentos en los que el equipo necesite más intensidad, más chispa, para ser un jugador de perfil diferente.

¿Aleix Font y Jaime Fernández?

Aleix también va hacia adelante. Jugador de máxima ambición y con buenos valores para ayudar en el trabajo. Con Jaime Fernández estamos en una situación que hay que reconducir. Probablemente, estemos pensando en una cesión a Huesca.

¿Krejci?

No contamos con él. Hay una situación de él que está atada a Estados Unidos.

¿Justiz?

Le he visto jugar a gran nivel. Todo el mundo tiene muchas ganas de mantener la relación con él. Es un jugador de opción para Zaragoza, pero lo mejor es a través de una cesión a Huesca.

No hemos podido disfrutar de la Generación Z. ¿Espera sacar jugadores de la cantera?

He visto la explosión de esta generación con mucha admiración, incluso envidia. Me he encontrado con un club con la mentalidad de apostar por gente joven, seguir invirtiendo en cantera. Si aparece talento, el club lo aprovechará.