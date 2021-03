Sergio Hernández: "El Barça es uno de los mejores de Europa, si no el mejor"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Sergio Hernández, ha señalado que su rival de este sábado, el F.C. Barcelona, es "uno de los mejores equipos de Europa, si no el mejor".

"Mirotic es su jugador franquicia por donde gira casi todo el equipo y en función de lo que hagan Mirotic, Calathes y Higgins en un plantel plagado de jugadorazos van los demás", ha destacado en rueda de prensa.

Igualmente ha apuntado que no se puede jugar pensando que se va a perder y que si finalmente acaban derrotados tendrá que ser porque les gane el rival y no porque no pongan la suficiente energía o la suficiente mentalidad ganadora.

"Son desafíos y situaciones que hay que afrontar. Lo que no se puede hacer es decir que es imposible. Ellos no nos van subestimar y nosotros no vamos a dejar de pensar que podemos ganar", ha asegurado.

A juicio del técnico argentino, el partido va a ser una "master class" para el Casademont Zaragoza: "Cuando te enfrentas posiblemente a la mejor defensa de Europa te obliga a tu mejor versión. Cuando termine el partido vamos a ser un poco mejores si lo sabemos aprovechar. Hay que ser inteligente en estos casos. Hay que ir a ganar a cualquier cancha pero hay que entender que todo paso te deja un aprendizaje, y hay que aprovecharlo para lo que viene, y el Barcelona es como un postgrado".

A este respecto ha abundado señalando que la calidad del Barcelona y sus recursos hacen que se tenga que jugar "mucho mejor a nivel colectivo e individual".

"Ojalá nos alcance para ganar y si no es así nos llevaremos esa experiencia para el próximo partido", ha añadido.

Paciencia, no pasividad

El exseleccionador argentino ha analizado que frente al conjunto azulgrana es importante "tener paciencia", aunque no había que confundirla con la "pasividad".

Sergio Hernández ha analizado que contra el conjunto catalán los equipos suelen perder la paciencia rápidamente y terminan forzando situaciones porque los azulgranas defienden muy duro. Eso hace que haya que jugar muy dinámico y muy rápido pero de forma muy paciente a la vez para poder hacer una buena selección de tiros porque, en caso contrario, se acaba siendo víctima de los propios errores.

"El Barcelona es de los equipos que mejor puede capitalizar el error del rival, te los va a hacer pagar siempre, por eso hay que bajar la cantidad de errores porque, si no, terminas cortándote con tu propio filo", ha valorado.

A este respecto ha añadido que si el Casademont Zaragoza decide jugar lento para no tener errores y si sale de su ADN va a cometer más errores todavía.

"Hay que insistir con transiciones, jugar rápido en ataque, más que nunca, jugar bien el ataque secundario, con mucho dinamismo ofensivo pero con mucha paciencia y lectura para seleccionar bien los tiros. Del 'tenemos que...' a que lo podamos hacer hay un camino, pero la intención tiene que ser esa. Hago lo que quiero menos lo que el rival no me deja hacer y el Barça tiene argumentos para ello", ha considerado.