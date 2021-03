La vuelta de Eguaras, principal duda de Jim en el once de Vallecas

Juan Ignacio Martínez es un entrenador que no acostumbra a grandes revoluciones en los onces. Y más si los resultados le acompañan en las jornadas precedentes. Por eso, este viernes en Madrid, el técnico del equipo aragonés tiene previsto "tocar poco el equipo del último partido", tal y como desveló este jueves en la rueda de prensa previa a la visita a Vallecas. Jim, en este sentido, quiere dar la máxima continuidad posible a la alineación que venció el fin de semana pasado 1-0 al Tenerife en La Romareda. Su objetivo es encontrar un sistema y un bloque más o menos fijo de futbolistas que sean competitivos, capaces de sumar puntos con regularidad.

Así, la principal duda esta tarde en la visita al Rayo Vallecano es el regreso o no al once de Íñigo Eguaras. El centrocampista navarro no jugó frente al Tenerife por acumulación de tarjetas amarillas y este jueves fue la única novedad en la convocatoria para el desplazamiento a Madrid. Eguaras ha sido titular y fijo indiscutible en todos los onces de Jim desde su llegada al banquillo del Zaragoza a finales de diciembre. De hecho, ha sido parte del once en los nueve encuentros que ha dirigido el técnico valenciano, jugando completos los últimos siete partidos hasta su sanción contra el Tenerife.

Ante los canarios, Juan Ignacio Martínez apostó en el centro del campo por un doble pivote formado por Zapater e Igbekeme y, en caso de que Eguaras regresara a la titularidad, sería el capitán o el nigeriano uno de los sacrificados. Esto se trata de ver el comportamiento del juego, de la manera de actuar de los futbolistas. "El último día teníamos muchas bajas y el equipo respondió bien y logró ganar. Así que vamos a dar confianza a todos, con Eguaras o sin Eguaras. En lo que resta de liga, necesitamos a todo el mundo", subrayó este jueves el veterano entrenador.

Más allá de esta duda, en el resto del esquema no se esperan más modificaciones, dando continuidad a la fórmula de Nieto como lateral izquierdo y Pep Chavarría de extremo. Cristian Álvarez seguirá en la portería, con Vigaray en el carril derecho y Francés y Jair como pareja de centrales. Bermejo volverá a partir desde la banda y Narvaéz arropará a Alegría en la punta del ataque. "Narváez es capaz de compenetrarse con Alegría y, si es más cerca del área, mejor", dijo también Jim en este sentido.