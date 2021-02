Óscar Lata no puede debutar con victoria con el Levitec Huesca

No había podido David Gómez con el Palma en el que fue su último partido con el Levitec y tampoco logró la victoria este domingo Óscar Lata frente al mismo rival en el que era su estreno en el banquillo oscense. Si hace dos semanas, en el partido aplazado de la sexta jornada, el resultado había sido de 66-73, en esta ocasión el marcador final reflejó un 68-61. Los visitantes, en un duelo que a efectos clasificatorios de cara a la segunda fase de la LEB Oro, en la que deberán pelear por la salvación, no era especialmente relevante, se mostraron sólidos en defensa, pero, como viene siendo habitual, sufrieron para sumar puntos. En el plano personal, solo Onwenu llegó a los diez.

El Levitec, que se presentó en Mallorca tras su victoria frente a Alicante en la que Carlos Lanau había sido el técnico interino, nunca estuvo por delante en el marcador y solo en una ocasión logró el empate, con el 9-9. Sin embargo, tampoco dejó que los locales se escapasen en exceso. Hasta el inicio del último cuarto la máxima desventaja no había superado los siete puntos. Fue entonces cuando los baleares se fueron hasta los once, un colchón que, viendo el ritmo anotador de ambos, les fue suficiente.

El primer cuarto se cerró con un triple desde la esquina sobre la bocina de Round a pase de Cubillán que puso el 18-14. El desenlace resultó a este respecto toda una anomalía en lo que al desarrollo de los primeros diez minutos se refiere. Durante todo ese periodo los oscenses habían insistido desde la línea de 6,75 metros sin mostrarse acertados con solo dos tiros de ocho intentos convertidos. Lata apostó de inicio por un quinteto bajo con solo un interior, Vilà, y cuatro jugadores abiertos, Cubillán, Parejo, Mackenzie y Lafuente. El parcial inicial fue de 7-0. Sin embargo, a base de brega atrás, los visitantes consiguieron cerrar su aro impidiendo los tiros fáciles y mostrando manos rápidas, lo que permitió correr y que los puntos comenzase a subir en su marcador. Parejo, con el primer triple del Levitec, puso el 9-9 a falta de tres minutos. Los baleares dieron entonces otro estirón hasta el 18-11, que Round recortó.

En el segundo acto, la primera canasta visitante también tardó en llegar, pero fue toda una declaración de intenciones, un enérgico mate de Butler que significó el 21-16. Después, los triples que no habían entrado en los primeros compases del choque sí lo hicieron ahora. Parejo, Urdiain y Onwenu transformaron uno cada uno de forma prácticamente consecutiva y más adelante el alero navarro aún volvió a ver aro desde lejos para el 29-28. En los instantes previos al descanso existió la oportunidad de lograr la primera ventaja del Levitec, pero hubo que conformarse con el 31-30.

La tónica de lo que había sido la primera parte se repitió en el tercer cuarto. Ni los baleares lograron escaparse, ni los oscenses acabaron de culminar sus pequeñas reacciones para ponerse por delante. El toma y daca de canastas fue constante y también las imprecisiones de ambos conjuntos. Se podía haber sacado mejor provecho de los últimos instantes, pero al final, la situación de cara a los últimos diez minutos fue de 51-46.

Figueras, que venía causando problemas desde tiempo atrás, alejó al Palma en el inicio del desenlace a diez puntos (56-46) y un triple de Harrell derribó esa barrera (61-50) obligando a Lata a pedir tiempo muerto a falta de seis minutos y medio. Lejos de dejarse ir, el Levitec se agarró al partido apretando aún más en su zona hasta el punto de que los locales pasaron casi cuatro minutos sin anotar. Sin embargo, adelante no se acabó de sacar todo el partido a esa circunstancia, un 0-6 con las canastas de Onwenu, Lafuente y Mackenzie, acercó a los de Lata a cinco puntos. Harrell anotó desde el 6,75, Mackenzie respondió con un triple y dos tiros libres. Suskavcevic no falló para el 66-61 a falta de 19 segundos. Hubo tiempo muerto, en la reanudación Cubillán falló desde lejos, Lafuente tuvo que hacer falta y Rivas anotó el 68-61 final.

El próximo compromiso para el Levitec, que queda antepenúltimo del grupo B con cuatro victorias y once derrotas, será el 13 de febrero con la visita del Tau Castelló al Palacio de los Deportes (20.00). El duelo como el de Palma y los otros dos restantes hasta el final de la primera fase, debe servir para seguir adaptándose a las ideas de Lata y llegar a la segunda fase en un buen momento. Será entonces la hora de la verdad.

Ficha técnica

Palmer Alma Mediterránea Palma: Suskavcevic (6), Figueras (12), McDonnell (1), Díaz (4) y Kullamae (17), cinco inicial, D. Rivas, A. Rivas (2), Gehrke, Raffington (5), Harrell (19) y Lundqvist (2).

Levitec Huesca: Cubillán (8), Mackenzie (9), Parejo (9), Lafuente (2), Vilà (4), cinco inicial, Round (3), Corvalán (3), Urdiain (9), Butler (4), Rosa y Onwenu (10).

Parciales: 18-14, 13-16, 20-16 y 17-15.

Árbitros: Olivares, Lázaro y López. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 15 de la primera fase de la LEB Oro. Primera vez en toda la temporada que el Palma jugó sin público en su pabellón a causa de las restricciones por la covid-19.