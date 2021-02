“Ilusión” y “ambición”, la guía con la que llega Óscar Lata al banquillo del Levitec

Consciente de la oportunidad y del reto que tiene por delante. Óscar Lata llega al banquillo del Levitec Huesca con dos términos marcados a fuego y con los que resume el ánimo con el que afronta la misión de que los oscenses sigan una temporada más en la LEB Oro, “ilusión” y “ambición”. “Pensé que debería venir con una motivación extra y generar una ilusión que igual no se tenía, pero me he encontrado con un gran grupo humano y una directiva que ha transmitido al vestuario que todo está en nuestras manos, así que lo que yo tengo que hacer es estar aún con más ilusión”, expuso este martes en su presentación. El técnico gallego ha firmado hasta el final del curso y sustituye a David Gómez. Cuenta con experiencia en banquillos como el del Barcelona, el Baskonia y el Bilbao, aunque como ayudante lo que comprende que “puede generar dudas”. “Estoy contento por la oportunidad”, aseguró.

A falta de cuatro jornadas para el final de la primera fase, el Levitec está abocado a pelear en la segunda por la permanencia. Su análisis es de que “estamos en estado de alerta, pero no de alarma” y para solventar la situación su intención no es la de realizar una revolución en el juego que se venía realizando. “No voy a llegar con la temporada empezada y la plantilla hecha e imponer mi idea, estoy conociendo al equipo y he empezado a meter detalles de cara a nuestro siguiente partido”, expuso. “No somos muy grandes, pero somos polivalentes, con gente que puede hacer de todo y tiradores que, si no están en buena racha, con confianza irán para arriba”, describió una plantilla que no ve “coja”.

El coruñés, que destacó que desde la directiva se le ha dado libertad de acción, debutará el domingo con la visita al Palma y después aún deberá afrontar tres encuentros más que de cara a la segunda fase no apuntan a tener trascendencia. “No quiero oír hablar de que son partidos sin valor, en la victoria frente al Alicante se demostró que todos tienen su peso, el equipo generó una ilusión que da igual que no valga para la segunda fase”, señaló al duelo del viernes frente al segundo clasificado del grupo en el que Carlos Lanau, ejerció de primer entrenador de forma interina.

Lata ya conoce el baloncesto aragonés, no en vano fue asistente de Sito Alonso en el Monzón de liga EBA durante cinco temporadas y luego le seguirá en muchos de sus siguientes destinos. “Crecimos juntos y nos vimos en mil vicisitudes porque éramos semiprofesionales”, recuerda de aquel tiempo en el que también fue importante para él Alfonso Alonso, “una institución poco reconocida en el baloncesto aragonés que me dio valores”. “En Monzón se me recuerda con cariño y ojalá que esté aquí mucho tiempo y que el día en el que me vaya quede la sensación de que se ha ido alguien del club, será que habré hecho mi trabajo”, comentó.