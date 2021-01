David Gómez deja de ser el entrenador del Levitec Huesca

Los caminos del Levitec Huesca y de David Gómez se separan. El CB Peñas anunció este lunes la marcha del entrenador madrileño, una decisión que califica de “difícil” y que la enmarca en la necesidad de “revertir la situación deportiva que atraviesa el equipo”. El conjunto oscense marcha en estos momentos antepenúltimo en el grupo B de la LEB Oro con un balance de tres victorias y diez derrotas, las última el pasado sábado a manos del Palma por 66-73. En su lugar toma las riendas Carlos Lanau, hombre de club que hace varias temporadas que viene ejerciendo como segundo entrenador y que también dirige las categorías base.

La entidad presidida por Antonio Orús, a través de un comunicado, quiso agradecer “su trabajo e implicación con el proyecto peñista durante el tiempo que ha estado vinculado a la institución”. Además, también le deseó “la mejor de las suertes en su futuro”.

Gómez, de 31 años, se incorporó al Peñas el pasado verano en sustitución de Guillermo Arenas en un movimiento enmarcado dentro de la renovación por la que optó la entidad con la llegada también a la dirección deportiva de David Gros. Firmó por tres temporadas dentro de un proyecto a medio y largo plazo con el marchamo de tener experiencia internacional en lugares como Alemania y Venezuela, la ilusión de afrontar su primera gran oportunidad en España y el objetivo de lograr la permanencia de los oscenses en la segunda categoría del baloncesto nacional un curso más ayudando a desarrollar jóvenes promesas. Desde el principio de la pretemporada, las lesiones y los constantes cambios de jugadores, así como el retraso en las llegadas de algunos de ellos han complicado, entre otras vicisitudes, la preparación del curso y de los distintos partidos.

El entrenador, a través de sus redes sociales, se despide dando las gracias “al club, y en especial, a David Gros, la oportunidad”. “Atrás queda mucho esfuerzo por revertir una situación que nadie deseaba. No ha sido nada fácil por todos los inconvenientes, lesiones, un confinamiento, múltiples cambios y todo es no nos ha permitido continuidad ni disponer de toda la plantilla en ningún partido de la temporada”, explica. “Espero y deseo que a partir de ahora todo eso cambie para que el equipo siga en LEB oro y pueda disfrutar de un futuro brillante”, añade. “El esfuerzo, el compromiso y la confianza total por parte de los jugadores y el ‘staff’ desde el primer hasta el último día es algo que no olvidaré. Me quedo con el cariño y el aprecio de todos ellos, este fantástico grupo humano formará parte de mi vida para siempre. Muchas gracias”, cierra.

El primer encuentro con Carlos Lanau ya como máximo responsable será el próximo viernes con la visita del Alicante al Palacio de los Deportes (21.00). Los alicantinos marchan segundos con nueve victorias y tres tropiezos.