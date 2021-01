El Levitec Huesca arranca el año con derrota

El Levitec Huesca no pudo comenzar con una victoria el año y un mes que su técnico, David Gómez, ha calificado de “crucial” en su andadura en la actual campaña de la LEB Oro. Frente al Real Murcia, un rival con el que presumiblemente se volverán a encontrar en la segunda fase, en la que ya estará en juego el descenso, volvió a acusar su irregularidad dentro de los partidos alternando muy buenos momentos con otros en los que cedió la batuta a los locales, duros en defensa. Tras contar con una renta de nueve puntos en el tercer cuarto, a los últimos segundos se llegó por detrás en el marcador aunque con opciones. La moneda salió cruz (68-65).

Reapareció siendo importante Vilà, pero todavía sin los sustitutos de Omogbo y Van Oostrum, y con Parejo como nueva baja, solo estuvieron disponibles nueve jugadores. El pívot catalán, Rosa y Cubillán sostuvieron en ataque a los altoaragoneses dentro de un choque en el que ambos conjuntos lanzaron más de tres que de dos y en el que el dominio del rebote fue murciano.

El próximo compromiso del Levitec será el 8 de enero con la llegada al Palacio de los Deportes del Canoe (20.00). Los madrileños cierran la tabla del grupo B con solo un triunfo y son el último conjunto al que los de Gómez se impusieron, un 75-84 al que le han seguido cinco tropiezos que les hacen ser octavos, antepenúltimos.

Los oscenses entraron con buen pie en el partido gracias a un tripe de Ignacio Rosa y siguieron ya con el viento a favor en un primer cuarto en el que siempre estuvieron por delante y en el que llegaron a contar con una renta de siete puntos que al final se quedó en seis (11-17). Tal y como quiere su técnico, el equipo fue intenso atrás y movió bien el balón en ataque de la mano de un aseado Jacob Round que repartió dos asistencias. Además de Rosa, Lafuente y Cubillán castigaron desde el 6,75 y Butler aportó desde la pintura.

El segundo acto arrancó con mucho ritmo y con Cubillán siendo protagonista en los de verde. El base venezolano abrió el periodo con dos tiros libres, después embocó un triple y a continuación asistió a Vilà. Enfrente, los murcianos no le perdían la cara al choque con sus tiros lejanos e incluso un alley opp finalizado por Okeke.

Una zona 2-3 se le atragantó a los oscenses haciendo que David Gómez tuviese que pedir tiempo muerto con un 24-26 cuando restaban siete minutos. En la reanudación la tendencia no varió y Norris acabó por llevar al marcado el 29-28, primera ventaja local de todo el encuentro. En el intercambio de golpes el Levitec no estaba saliendo bien parado y fue cuando volvió a flexionar las rodillas en defensa cuando pudo frenar la sangría. Tardó en volver a ver aro, pero al menos se agarró al partido. Un tiro interior de Vilà le devolvió el mando (30-31) y, aunque Álex Hernández desde el tiro libre anotó los que parecían los últimos puntos antes del descanso, los tres segundos que restaban fueron suficientes para que Mackenzie lograse un triple desde más allá del medio campo (32-34).

El paso por los vestuarios sentó muy bien para los oscenses. Con Cubillán a los mandos, recuperaron la fluidez en ataque. Abrió el camino Vilà con seis puntos consecutivos y le siguieron Mckenzie y Rosa para conseguir un 36-45 que obligó a los murcianos a pedir tiempo muerto. No era la primera vez en la que el Peñas amenazaba con distanciarse y de nuevo, el Real Murcia volvió a aparecer para, como venía siendo la norma desde el inicio, sacar provecho de la línea de tres. Norris consiguió el 47-48 a dos minutos para el final de cuarto y David Gómez llamó a capítulo a los suyos que aún así no reaccionaron hasta verse con un 51-48 dentro de un parcial de 15-3 que Cubillán cerró in extremis para entrar en los últimos diez minutos con un 51-51.

El acto final resultó muy igualado desde el inicio. El Levitec tuvo la oportunidad de escaparse tras el 55-59 de Rosa, pero una falta en ataque de Vilà dio un respiro a los locales que, con su base Álex Hernández de nuevo en pista, empataron (59-59) en el ecuador. Los de verde no estaban aprovechando el hecho de que sus contrincantes ya estuviese en bonus y, además, Cubillán se cargó con su cuarta personal. La pendiente a subir en el último minuto era de cinco puntos (65-60). Un mate de Vilà la redujo a tres con 14 segundos por delante. Lafuente hizo una falta rápida, Solarin pasó por el aro uno de los dos intentos y la jugada posterior dibujada por David Gómez funcionó a la perfección para que el pívot oscense marcase rápido (67-65). Solarin acudió de nuevo al 4,60, marcó el primero, el Levitec se hizo con el rebote con menos de diez segundos por delante, McKenzie se levantó desde la línea de tres, pudo haber falta, no se señaló y todo acabó con un 68-65.

Ficha técnica

Real Murcia: Rubio (5), Kapelan (12), Gavrilovic (5), Robinson (1) y Hernández (5), cinco inicial, Okeke (2), Coello (3), Whelan (11), Norris (10) y Solarin (14).

Levitec Huesca: Mackenzie (7), Round, Lafuente (3), Butler (6), Rosa (15), cinco inicial, Cubillán (11), Urdiain (3), Giráldez (1) y Vilà (19).

Parciales: 11-17, 21-17, 19-17 y 17-14.

Árbitros: De Lucas, Baro y Rodríguez. Eliminado por cinco faltas Rosa.