El Casademont, a la espera de los resultados de los test de coronavirus

La hoja de ruta de cara a poder preparar la fase final con la que la ACB ha decidido poner fin a la temporada, si las condiciones sanitarias lo permiten, marcaba que este lunes debía ser el momento en el que el Casademont Zaragoza volviese a los entrenamientos sobre el parqué de forma individualizada; así había sido anunciado el viernes. Sin embargo, el regreso tuvo que quedar ayer pospuesto hasta que la entidad tenga en su poder los resultados de todas las pruebas efectuadas la semana pasada a la plantilla para determinar si en su seno existen positivos por covid-19. Aunque los plazos marcaban que contaría antes con estos datos, lo cierto es que, según se apunta desde el club, ante el aluvión de test llegados al laboratorio encargado de analizar las muestras, todavía faltan por recibir los exámenes de algunos de los jugadores, algo que se espera que se produzca a lo largo del día.

De ser así, la vuelta a la pista sería en principio el martes, aunque tampoco se descarta que pueda demorarse algo más. A este respecto, en el Casademont se señala que no existen las urgencias que puede haber en otros deportes toda vez que la fecha tope para poder disputar la fase final, para la que Zaragoza es una de las diez candidatas a albergarla, está fijada el 10 de julio y que la decisión sobre si se acaba celebrando no se tomará hasta finales del presente mes.

El retraso en la puesta en marcha de los entrenamientos, en los que se alternará la preparación física con el trabajo en la cancha, coincidió con la aparición de informaciones periodísticas que apuntan a que se habrían detectado positivos tanto en el Joventut como en el propio Casademont, algo que el club no pudo confirmar aludiendo a la falta de acceso a todas las analíticas. Los supuestos positivos serían tanto del tipo de quien ha pasado ya la enfermedad y ha desarrollado inmunidad como del que aún tiene el virus activo y resulta infectante. Aunque el protocolo con respecto a las sesiones individuales no profundiza demasiado, en este último caso el afectado o los afectados deberían dejar de ejercitarse hasta poder corroborar que ya no son contagiosos.

El primer positivo por coronavirus conocido en el baloncesto español fue el del pívot del Real Madrid Trey Thompkins, hecho público el 12 de marzo, nueve días después de haber disputado un partido de Euroliga en Milán. Posteriormente, el conjunto blanco se midió al Casademont en la última jornada de liga celebrada antes de que se decretase el estado de alarma y se paralizase la competición. En aquel momento ninguno de los miembros del vestuario que comanda Porfirio Fisac, que en los últimos dos meses se han ejercitado en sus domicilios, manifestó síntomas.